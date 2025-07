Dal 24 luglio al 24 agosto il Forte di Vinadio ospita la tredicesima edizione del “Temporary Shop”, l’iniziativa organizzata da Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio, che per un mese valorizza il lavoro e le eccellenze di artigiani creativi e produttori agricoli all’interno del negozio temporaneo.

L’ingresso è gratuito con accesso dal ponte di Porta Francia, dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19, la domenica e la settimana di Ferragosto dalle 10 alle 19. Artigianato creativo, cosmesi e prodotti tipici sono i tre elementi che compongono il progetto ultra-decennale del “Temporary Shop” con l’obiettivo di offrire, tra le mura dell’evocativo Forte Albertino di Vinadio, una vetrina d’eccezione ai produttori del territorio. Per maggiori informazioni, telefonare allo 0171959151 / 01711670042, scrivere: a [email protected], oppure consultare il sito www.fortedivinadio.com.

Il progetto “Temporary Shop”, da tredici anni punto di riferimento per la creatività artigianale, la cosmesi naturale e le specialità enogastronomiche del territorio, trasforma il suggestivo Forte Albertino in una vetrina d’eccellenza per produttori locali e realtà artigiane.

Anche quest’anno il percorso espositivo propone un ricco assortimento di creazioni: capi e accessori in filati, pelli e tessuti naturali, gioielli e decorazioni realizzati con tecniche e materiali diversi, frutto del saper fare di appassionati artigiani. Ampio spazio è dedicato al benessere, con saponi, creme a base di estratti vegetali, tisane, infusi di erbe di montagna e miscele di spezie.

Non manca, naturalmente, la sezione dedicata ai sapori, dove si possono trovare frutta e verdura di stagione, miele, formaggi, salumi, biscotti, marmellate e liquori prodotti in modo artigianale. L’edizione 2025 del “Temporary Shop” si arricchisce inoltre di nuove presenze, che contribuiscono a rinnovare e ampliare l’offerta: conserve e composte vegetali, salse, sughi, farine, cereali e legumi lavorati con metodi tradizionali, insieme a succhi naturali, aceti e prodotti a base di nocciola.

Tra le novità nell’ambito dell’artigianato, si segnalano progetti di sartoria artigianale dedicati all’infanzia, accanto a creazioni in lana sambucana, fibra tipica del territorio, lavorata a mano nell’ambito di iniziative che promuovono inclusione sociale e sostenibilità ambientale. Una selezione sempre in evoluzione, capace di raccontare l’identità e la ricchezza del territorio attraverso forme, profumi e sapori autentici.

Nel corridoio d’ingresso del “Temporary Shop”, inoltre, sarà possibile ammirare, negli stessi orari di apertura, l’esposizione Per non dimenticare. Ricordi e testimonianze dei discendenti di coloro che sono partiti alla ricerca di un futuro migliore. Una mostra curata da Jeanine Pessione Jamet e dal gruppo genealogico francese Antenati Piemontesi: un ponte di memoria tra la Valle Stura e i discendenti emigrati, e un omaggio alle radici comuni.

I legami tra Piemonte e Provenza, le migrazioni verso il bacino minerario di Gardanne e le cave di gesso di Roquefort la Bédoule, ma soprattutto le toccanti storie familiari, piene di coraggio, speranza e amore, di chi ha lasciato una terra difficile e dei loro discendenti che oggi cercano un contatto con quelle radici. Interamente realizzata in forma artigianale e su base volontaria, “Per non dimenticare“ è più di una mostra: è un modo per ringraziare, per costruire legami tra le generazioni e tra i popoli, per riportare vita e memoria nella Valle Stura.

Si collega così idealmente alla sezione del percorso multimediale del forte “Montagna in movimento” che racconta l’emigrazione alpina non come perdita, ma come trasformazione: un racconto di come questa terra sia stata, e continui a essere, il luogo di un continuo e fecondo andirivieni, punto di partenza e di arrivo di popoli, idee, arti, mestieri, merci e innovazioni.

Al Forte di Vinadio, poi, si possono visitare il percorso multimediale “Montagna in Movimento”, così come la mostra permanente “Messaggeri Alati”, con un unico biglietto al prezzo intero di 8 euro e ridotto di 6 euro; è, inoltre, possibile scoprire la storia e l’architettura della fortezza grazie alle visite guidate a tariffa intera di 10 euro e ridotta di 8 euro. Le proposte per grandi e piccini “Mamma mia che forte!”, dedicate alle famiglie con bambini di età superiore ai 3 anni hanno un costo del biglietto che varia in base al numero di visitatori: 15 euro per 3 persone, 18 euro per 4 persone e 20 euro per 5 persone.

I prezzi per le escursioni in e-bike (e bici muscolare per i bambini dagli 8 ai 10 anni) sono di 20 euro intero e 10 euro ridotto per mezza giornata e 30 euro intero e 15 ridotto per l’intera giornata. Gli itinerari cicloturistici sono disponibili, invece, con partenza dal Forte di Vinadio (piazza Vittorio Veneto), dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 19, mentre la domenica e la settimana di Ferragosto de 10 alle 19.

La novità 2025 è “Oltre le barriere: La storia del forte in LIS”, un itinerario da vivere in autonomia alla scoperta della fortezza di Vinadio attraverso 5 videoguide nella Lingua dei Segni Italiana (LIS), sottotitolati e con messa in voce in italiano. Un nuovo percorso di visita inclusivo, con contenuti scaricabili sul proprio smartphone, accessibile alle persone sorde e udenti. L’apertura del Forte nel mese di luglio è dal giovedì al sabato dalle 14.30 alle 19, domenica dalle 10 alle 19 mentre nel mese di agosto, dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19, la domenica e la settimana di Ferragosto dalle 10 alle 19.