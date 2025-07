Volley, coach Matteo Battocchio premiato come miglior coach dell’ultima Serie A2

I club della stagione 2024/25 si sono espressi nella votazione dei migliori atleti, allenatori e arbitri dell’annata. Di seguito l’elenco completo dei Premi di Lega, compresi quelli di rendimento, legati alle statistiche della Regular Season conclusa. Essendo questi riferiti alla stagione 2024/25, è indicata come squadra di appartenenza quella della scorsa stagione, con la relativa denominazione. Tra essi c’è il tecnico Matteo Battocchio (MA Acqua S.Bernardo Cuneo), che ha conquistato il premio di miglior tecnico della A2, dopo aver vinto Campionato e Supercoppa.

I PREMI DI LEGA 2024/25

35° Premio “Costa–Anderlini” – Miglior allenatore

Fabio Soli (Itas Trentino) per la SuperLega Credem Banca

Matteo Battocchio (MA Acqua S.Bernardo Cuneo) per la Serie A2 Credem Banca

Nicola Esposito (Romeo Sorrento) per la Serie A3 Credem Banca

Premio “Gianfranco Badiali” – Miglior giocatore italiano Under 23

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova) per la SuperLega Credem Banca

Tommaso Guzzo (Consar Ravenna) per la Serie A2 Credem Banca

Morgan Biasotto (CUS Cagliari) per la Serie A3 Credem Banca

Premio “Ilario Toniolo” – Miglior arbitro di SuperLega Credem Banca

Umberto Zanussi

Premio “Cesare Massaro” – Miglior arbitro di Serie A2/A3 Credem Banca

Stefano Nava

CLASSIFICHE INDIVIDUALI DI RENDIMENTO

Premio “Andrej Kuznetsov” – Miglior realizzatore in assoluto

Noumory Keita (Rana Verona) per la SuperLega Credem Banca

Matheus Motzo (Evolution Green Aversa) per la Serie A2 Credem Banca

Diego Cantagalli (Rinascita Lagonegro) per la Serie A3 Credem Banca

Miglior Servizio

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Vim Perugia)

Miglior Ricezione

Domenico Pace (Cisterna Volley)

Miglior Schiacciatore

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Miglior Centrale

Danny Demyanenko (Yuasa Battery Grottazzolina)

Maggior numero di Ace

Oleh Plotnytskyi (Sir Susa Vim Perugia)

Maggior numero di Muri Vincenti

Aleksandar Nedeljkovic (Cisterna Volley)

Maggior numero di Attacchi Vincenti

Noumory Keita (Rana Verona)

Il premio vinto da Matteo Battocchio, il “Costa-Anderlini” per il mMiglior allenatore di SuperLega, Serie A2 e A3 è dedicato a: Angelo Costa (1918-1977), allenatore di pallavolo e vincitore dei primi quattro Scudetti della pallavolo maschile. Ha legato la sua carriera da coach alla piazza di Ravenna; Franco Anderlini (1921-1984), allenatore di pallavolo, vincitore di 8 Scudetti con Modena, tra il 1957 e il 1974. Tra il 1975 e il 1977 ha guidato la Nazionale Italiana.