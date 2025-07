Si è tenuta questa mattina al Grattacielo Piemonte, la conferenza stampa di presentazione della 71° Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia.

Alla presenza del Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni, l’assessore allo sviluppo e promozione della montagna Marco Gallo, di Roberto Bodrito Sindaco di Cortemilia e di Marco Zunino Consigliere Delegato al Turismo (nella foto).

Anche oggi, al Grattacielo Piemonte si è ripetuto il binomio tra il gusto e la musica. Ad accompagnare la presentazione della Fiera, infatti, sono state proprio come ormai da tradizione, le note e le voci di dell’Orchestra Magister Harmoniae di Grugliasco (http://www.musica-insieme.net/ ) .

La presentazione della 71esima edizione della Fiera Nazionale della nocciola di Cortemilia si è aperta con la presentazione del territorio dell’Alta Langa e in particolare di Cortemilia: l’importante centro che ospiterà la Fiera, è da anni Comune Turistico ed appartiene al circuito dei Borghi sostenibili del Piemonte; ha ricevuto il primato di località turistica piemontese, rientra tra i Comuni con il miglior rapporto tra offerta culturale e impatto ambientale ed ha ricevuto il riconoscimento di “Comune Sostenibile” agli EXPO AWARD 2025.

Agli ospiti intervenuti alla presentazione è stato ricordato che Cortemilia è riconosciuta come l’indiscussa Capitale della Nocciola Tonda Gentile delle Langhe: una varietà unica, che si trova esclusivamente in quella zona dove il terreno offre il giusto equilibrio per garantire alle piante una crescita ottimale. E proprio nella zona di Cortemilia si trovano diverse attività produttive e cooperative dedicate alla lavorazione e alla trasformazione di questo piccolo frutto.

Nel 2024 in Piemonte, sono stati prodotti circa 70mila quintali di nocciole e di questi, oltre il 50% è stato sgusciato e lavorato sul territorio di Cortemilia.

Proprio a questo frutto, Cortemilia dedica uno degli eventi più importanti per il territorio: la “Fiera Nazionale della Nocciola”, che si svolge ogni anno ad agosto e che si configura come appuntamento promozionale di rilevante importanza, data l’attenzione sinora dimostrata dal pubblico, dagli operatori e dai media, capace di attirare, per dieci giorni consecutivi, una forte affluenza turistica.

Dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni: «La Nocciola Tonda Gentile Trilobata Igp è riconosciuta come la migliore al mondo ed è uno dei gioielli dell’agroalimentare piemontese.

Dalla scorsa edizione della Fiera di Cortemilia la Nocciola Tonda Gentile è stata protagonista in tutte le occasioni di promozione più prestigiose, fra cui il G7 dell’Agricoltura di Ortigia, “Agricoltura è” a Roma, Vinitaly, Fruit Logistica di Berlino, Nizza, alla cena di rappresentanza offerta dalla Presidenza della Repubblica nei giardini del Quirinale per la festa del 2 giugno e ingrediente prezioso nei piatti proposti ai “The World’s 50 Best Restaurants” 2025.

E sarà fra gli ambasciatori del Piemonte alla Vuelta, alle Atp Finals e a settembre a Risò, il grande show di quell’altra eccellenza piemontese che è il riso. Grazie a tutto questo, sono molte le personalità e gli opinion leader mondiali che hanno letteralmente scoperto la Nocciola piemontese e ne hanno saputo apprezzare la qualità».

Aggiunge Bongioanni: «Oggi, per la prima volta nella storia della Regione Piemonte, sono riunite assieme le deleghe al Commercio, Agricoltura e Cibo e Turismo. Una scelta che ci permette finalmente di lavorare in modo organico alla sua valorizzazione su tutti i fronti. A partire dagli investimenti pluriennali in ricerca, che abbiamo varato con la Fondazione Agrion per la lotta alle fitopatie e la selezione genetica con l’obiettivo di rilanciarne la produttività.

E poi la valorizzazione delle fiere legate ai prodotti tipici, che dopo 15 anni la Regione tornerà a sostenere. La promozione delle eccellenze del cibo piemontese, che ora potranno fregiarsi del nuovo brand “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte”. Un evento come la Fiera di Cortemilia aggiunge a tutto questo un ulteriore tassello: l’opportunità di venire a scoprire il territorio dove la Tonda nasce, con un valore esperienziale e un potenziale turistico che merita di essere valorizzato con sempre maggiore forza».

L’assessore allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo: «La Nocciola Tonda Gentile dell’Alta Langa rappresenta uno dei simboli della nostra agricoltura eroica di montagna, fatta di piccole imprese, qualità artigianale e tradizione, e Cortemilia ne è la capitale riconosciuta. Parliamo di un comparto che contribuisce in modo diretto al PIL delle aree interne e che genera ricadute importanti anche per il turismo e il lavoro locale: oltre il 50% della produzione piemontese viene trasformata in loco, dimostrando quanto la filiera sia fortemente integrata con il territorio.

Come Regione Piemonte crediamo fortemente nella promozione dei nostri borghi e delle loro eccellenze, perché la montagna non è solo un luogo da visitare, ma un ecosistema economico e culturale da vivere, sostenere e sviluppare. Cortemilia è un modello virtuoso in questo senso: investire sulla nocciola significa investire sul futuro dell’Alta Langa e, quindi, anche della montagna piemontese».

Prima di presentare agli intervenuti il ricco programma della Fiera (in allegato), il Sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito, ha ringraziato tutti coloro i quali, da anni, credono nella Fiera e negli eventi promossi dal Comune di Cortemilia a partire dalla Regione Piemonte, con l’obiettivo di promuovere il territorio affermando: «Da 71 anni Cortemilia predispone in questo periodo estivo un’ampia e suggestiva vetrina, per far conoscere, apprezzare e diffondere l’interesse per la sua Nocciola più buona del Mondo.

Attorno e accanto alla Nocciola, una lunga serie di eventi, iniziative, progetti, proposte che hanno lo scopo di far conoscere i valori concreti del territorio, l’ambiente dell’uomo e quello della natura e le sinergie che vi sono avvenute nei secoli della lunga storia di Cortemilia.

Noi pensiamo che Cortemilia sia un luogo dove la qualità della vita dei cittadini è elevata, dove è bello non solo venire in visita, ma vivere e lavorare, anche sulla scorta delle opportunità che le moderne tecnologie – come la rete capillare di fibra ottica – e l’evoluzione del sistema economico offrono al mondo del lavoro.

Continua Bodrito: «Da qualche decennio Cortemilia è anche riferimento di numerosi residenti o ospiti provenienti dal Centro e Nord Europa. La Fiera Nazionale della Nocciola proporrà ancora Cortemilia come il luogo ideale per trascorrere un soggiorno di relax godendo dei contatti umani e del paesaggio tra passeggiate, bike, gite a cavallo, attività sportive, un soggiorno di cultura tra castelli, torri e chiese medievali e di un’offerta enogastronomica di tutto rilievo».

In questo contesto Marco Zunino, Consigliere con delega al Turismo del Comune di Cortemilia, ha ricordato l’importanza della promozione del territorio riportando alcuni numeri delle presenze turistiche sul territorio, dichiarando che: «i dati statistici presentati dall’Osservatorio turistico della Regione Piemonte confermano un trend turistico in crescita.

Le presenze del 2023 sono state riconfermate anche nel 2024, ma con un nuovo importante traguardo: il tempo medio di permanenza è salito a 4,02 giorni rispetto i 3,28 del 2023.

Il nostro territorio è stato scelto da più di 10mila visitatori, con grande presenza di turisti provenienti dall’estero, anche dalle destinazioni più lontane. Basti pensare che nei mesi di maggiore afflusso abbiamo ricevuto visite dagli Stati Uniti, Francia, Polonia, Cina e Romania. Ancora una volta questi dati confermano il grande e immutato interesse degli stranieri per il nostro territorio, sempre più riconosciuto a livello mondiale, portando Cortemilia a registrare circa 45mila pernottamenti in tutto il 2024, avendo a disposizione 328 posti letto in 36 strutture ricettive.

Questa edizione di Fiera Nazionale della Nocciola – aggiunge Zunino – sarà nuovamente un’occasione per promuovere il nostro territorio, raccontare e celebrare al meglio la nocciola con una serie di appuntamenti pensati per tutte le età: momenti di approfondimento, degustazioni, mercatini, attività didattiche, cultura ed intrattenimento.

Cortemilia, inoltre, ha la fortuna di avere tanti volontari di diverse Associazioni a cui va il ringraziamento per tutto il prezioso lavoro che svolgono durante l’anno, collaborando a stretto contatto con l’Amministrazione Comunale.

Il volontariato è un modo concreto per fare la differenza nella vita della propria comunità.

L’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali della Regione Valle d’Aosta Marco Carrel non ha potuto partecipare alla conferenza ma ha voluto ribadire l’importanza della collaborazione e dell’amicizia venutasi a creare con l’Amministrazione Comunale di Cortemilia e con gli organizzatori della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia: «la collaborazione con i nostri amici del Piemonte durante la Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia rappresenta non solo un momento di festa e un’occasione di incontro, ma prima di tutto un’importante opportunità di confronto fra realtà simili, nonché un’imperdibile vetrina promozionale per i nostri prodotti di eccellenza – afferma l’Assessore – Il successo della Fiera di Cortemilia ci permette, in quanto Assessorato all’Agricoltura e Risorse naturali, di beneficiare di una visibilità importante dal punto di vista della promozione enogastronomica, facilitata da un dialogo diretto fra pubblico e produttori.

In questo contesto possiamo parlare della nostra agricoltura di qualità, mettere in luce le nostre peculiarità e sensibilizzare i consumatori ad un’alimentazione più consapevole, genuina e vicina al territorio».

Sabato 16 e domenica 17 agosto sarà presente uno stand istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Autonoma Valle d’Aosta, assieme allo stand di un’azienda agricola dove degustare Fontina in purezza, Fonduta ed altre eccellenze valdostane.

L’edizione 2025 conferma la volontà di creare reti e sinergie a livello Nazionale; infatti, oltre alla regione Valle d’Aosta e alla Regione Liguria, quest’anno si aggiungerà il Veneto, con il comune di Morgano (TV), che sarà presente sabato 16 e domenica 17 agosto con il suo prodotto d’eccellenza, l’asparago di Badoere IGP.