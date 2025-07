Arriva dalla Toscana il nuovo nome per il reparto centrali di Mondovì Volley in vista del prossimo campionato di Serie B1. Giulia Picchiotti, pisana classe 2007 di 189 cm, completa infatti il gruppo di atlete che troveranno il loro posto al centro della rete, portando una ventata di freschezza e gioventù al fianco delle più navigate Chiara Bergese e Anna Aliberti, che potranno introdurla in questo primo viaggio nella “pallavolo dei grandi” dopo le ultime annate con la Savino del Bene Volley Scandicci.

È la stessa Giulia a raccontare i suoi inizi: “Ho iniziato pallavolo a 8 anni alla società Turris Pisa di Pisa. Ho giocato nelle giovanili under 16 della squadra Turris Pisa-Migliarino Volley, e mi sono allenata rispettivamente con la prima divisione e la serie D di queste ultime. Poi è arrivata la chiamata da parte della Savino del Bene Volley di Scandicci.

Mi sono così trasferita a Scandicci per due anni e ho preso parte ai campionati di Under 18, partecipando entrambi gli anni alle finali nazionali, e Serie B2, con la quale nella stagione appena terminata abbiamo partecipato alle final eight di Coppa Italia e successivamente vinto il campionato di serie B2.”

Giovane ma con molta personalità, Giulia Picchiotti (in questi giorni in visita nel Monregalese) non vede l’ora di iniziare la sua avventura monregalese: “Sono molto felice di giocare a Mondovì la prossima stagione. Inizio questa nuova avventura con entusiasmo, sapendo che sarà un campionato di alto livello, pieno di stimoli e sfide che so per certo mi metteranno alla prova ogni giorno. Non vedo l’ora di confrontarmi con realtà importanti e di dare il massimo per la squadra.”

APPROFONDIMENTO – LA CARRIERA DI GIULIA PICCHIOTTI

2015-2023: Turris Pisa e Turris Pisa-Migliarino Volley (Giovanili, Prima Divisione, Serie D)

2023-2025: Savino del Bene Volley Scandicci (Under 18 e B2)