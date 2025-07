Raddoppiati i partecipanti alle scalate leggendarie nelle Terre del Monviso

Cresce la partecipazione a Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso, che nel mini-giro di sei giorni da venerdì 4 a giovedì 10 luglio ha visto la presenza di più di 1.500 cicloamatori. Un dato che raddoppia rispetto alle analoghe settimane delle precedenti edizioni ed evidenzia il crescente interesse che questo progetto suscita negli amanti della bicicletta.

Nel dettaglio, la partecipazione è stata di 322 persone sul colle dell’Agnello in valle Varaita, venerdì 4 luglio; di 220 persone a Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte in valle Infernotto, sabato 5 luglio; di 180 ciclisti al Pian del Re di Crissolo in valle Po, lunedì 7 luglio; in 260 hanno risalito il colle di Sampeyre martedì 8 luglio dai versanti delle valli Maira e Varaita e 190 sono stati coloro che hanno partecipato alla scalata “preserale” di Montemale di Cuneo dal versante della valle Grana, che si è conclusa con una cena alla quale hanno partecipato circa cento persone.

Il finale del mini-giro di sei giorni nelle Terre del Monviso si è consumato al colle Fauniera, chiuso dai tre versanti di accesso dalle valli Stura, Grana e Maira e che è stato raggiunto complessivamente da 332 ciclisti. A questi numeri vanno aggiunti i più di 600 che hanno raggiunto il Pian del Re nella prima giornata di questa edizione di Scalate leggendarie, sabato 21 giugno: il totale delle presenze 2025 è dunque finora di 2.110. Tutte le fotografie scattate ai partecipanti sono disponibili gratuitamente dal sito www.scalateleggendarie.it.

È stato particolarmente apprezzato dai partecipanti il fatto che ogni giorno fosse disponibile all’arrivo un rinfresco gratuito, nel quale in ciascuna tappa sono stati proposti prodotti dolci e salati di provenienza locale, facendo in questo modo emergere anche questo aspetto del nostro territorio delle Terre del Monviso.

Non è mancata neanche l’acqua, particolarmente utile soprattutto in tappe dove è più scarsa la presenza di fontane sul percorso, che è stata offerta da Acqua EVA – Fonti Alta Valle Po di Paesana, uno dei sostenitori di questa edizione di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso. Si segnala, a titolo di curiosità, che nonostante l’aumentare della presenza di ciclisti dotati di biciclette a pedalata assistita, quelli sulle muscolari continuano ad essere la maggioranza.

L’iniziativa ha anche, come da sua tradizione e nell’ambito di un progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg ALCOTRA tra Italia e Francia, un respiro internazionale: nella giornata di venerdì 4 luglio, infatti, il colle dell’Agnello è stato teatro dell’arrivo di una delle tappe di Cols Réservés, l’analoga manifestazione organizzata sul versante francese che ha portato al valico internazionale più di trecento ulteriori ciclisti d’oltralpe, per un piacevole incontro italo-francese allietato anche da musica popolare dal vivo.

Il successo di queste giornate, un modo per fare accoglienza ed economia turistica valorizzando un territorio naturalmente vocato per la bicicletta come quello delle valli del Monviso, non a caso teatro di tante tappe di montagna del Giro d’Italia e del Tour de France, è testimoniato dal numero di cicloamatori che sono arrivati dalle altre province del Piemonte e da diverse regioni del Nord e centro Italia appositamente per trascorrere qualche giorno di vacanza all’insegna del turismo a pedali: un particolare che sarà quantificato più precisamente non appena saranno stati analizzati i dati raccolti in ognuna delle giornate.

Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso, alla sua quarta edizione, si concluderà con due ulteriori date a fine estate: sabato 30 agosto al colle Fauniera e domenica 7 settembre al colle dell’Agnello. Nel frattempo, passa idealmente il testimone alle Grandi scalate del Pinerolese, iniziativa che si ispira alla precedente e che prende il via sabato 12 luglio con l’arrivo alla Verna di Cumiana e proseguono con le salite al rifugio Barbara Lowrie (mercoledì 23 luglio), al Colle Pra Martino da San Pietro Vallemina (sabato 26 luglio) e da Villar Perosa (sabato 2 agosto).

A queste quattro salite si aggiunge il Risagliardo Bike Day, una pedalata di gruppo sulla salita al colle Lazzarà di Pramollo in programma sabato 19 luglio, su strada non riservata esclusivamente ai ciclisti. Maggiori informazioni su questo evento si trovano su https://upslowtour.it/grandi-scalate-del-pinerolese.

L’organizzazione di Scalate leggendarie è curata da Terres Monviso con il sostegno di risorse dell’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA, dalle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo e dal Comune di Saluzzo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Team.