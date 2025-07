Il 16 luglio a Limone la presentazione ufficiale della seconda frazione della “Vuelta a España 2025”

Mercoledì 16 luglio a Limone Piemonte si terrà la presentazione ufficiale della seconda tappa italiana della “Vuelta a España 2025”, la prestigiosa corsa ciclistica spagnola che quest’anno attraverserà anche le Alpi Marittime.

Appuntamento alle 17 nella Sala Consiliare del Municipio per conoscere i dettagli della seconda frazione della gara che domenica 24 agosto partirà da Alba e si concluderà 157 chilometri dopo a Limone, segnando il primo arrivo in vetta dell’edizione 2025.

Accanto alle autorità e ai rappresentanti istituzionali, interverranno alla conferenza Giuseppe Martinelli, direttore sportivo e figura di riferimento del ciclismo professionistico, Marco Velo, ex ciclista professionista, e Giorgio Viberti, giornalista sportivo di lunga esperienza e profondo conoscitore del mondo delle due ruote.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, appassionati e giornalisti a partecipare numerosi a questo momento di celebrazione dello sport e di promozione del territorio.

A seguire, dalle 20.30 presso il Fiocco Di Neve Relais & Spa (via Roma 2-C), sarà allestito uno studio televisivo per il collegamento in diretta della trasmissione “Netweek Calcio Show – Speciale Calciomercato”, in onda su “Telecity” del circuito Netweek (canale 10 del digitale terrestre) e sul canale nazionale “Il 61” (tasto 61 del digitale terrestre).

Il programma, realizzato dagli studi principali di Milano, prevede per l’occasione collegamenti da Firenze e da Limone Piemonte. Ospiti dallo studio del “Fiocco di neve” gli opinionisti Luciano Moggi e Marianna Montanino insieme al sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi e al consigliere comunale di maggioranza e Assessore regionale al Turismo e Sport Paolo Bongioanni. Durante la puntata si parlerà non solo di trattative e novità del mondo del calcio, ma anche della Vuelta e del coinvolgimento del territorio limonese in questo un evento di grande rilievo sportivo e mediatico.