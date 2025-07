Premio Aica 2025: aperte le candidature

Il Premio AICA 2025, riconoscimento per realtà e protagonisti che si distinguono nel campo della comunicazione ambientale per chiarezza e capacità di coinvolgimento, si svolgerà sabato 22 novembre ad Alba (CN), in concomitanza con l’inizio della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Per questa edizione, il Premio AICA avvia con anticipo le sue fasi preparatorie, attraverso una modalità inedita. A partire dal 10 luglio sarà infatti possibile candidare spontaneamente un progetto o una personalità legata al mondo della comunicazione e del giornalismo ambientale.

Le tre categorie in gara per questa annualità sono:

Comunicare i cambiamenti climatici – per giornalisti e giornaliste riconosciute dall’Ordine che hanno elaborato un reportage giornalistico sul cambiamento climatico a livello nazionale e internazionale. Sono ammissibili materiali audio, video e scritti, come podcast, docufilm e articoli. Premio CliCAlp – nasce in seno al progetto omonimo di cui AICA è capofila, in collaborazione con Volubilis – Rete euro-mediterranea per la città e i paesaggi. Il premio è dedicato a giornalisti e giornaliste riconosciute dall’Ordine che hanno elaborato un reportage giornalistico locale sul cambiamento climatico, nei territori ALCOTRA (per l’Italia, Cuneo e provincia; per la Francia, Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra – dipartimenti delle Alte Alpi, delle Alpi dell’Alta Provenza e delle Alpi Marittime). Sono ammissibili materiali audio, video e scritti, come podcast, docufilm e articoli. Premio alla Carriera – riconosciuto a personalità che hanno dedicato la loro vita professionale alla comunicazione ambientale in varie modalità e campi di applicazione.

A questo link il form dedicato per la presentazione delle candidature https://forms.gle/cXpx67hgRGNMuv2b9

Emanuela Rosio, presidente di AICA, afferma: «la ventunesima edizione del premio AICA è rivolta ai giornalisti. È la prima volta che diamo spazio a questa categoria, centrale nel mondo della comunicazione ambientale. Riteniamo che il racconto e la competenza di chi lavora nel mondo dei media siano fondamentali per la comunicazione del cambiamento climatico, delle sue conseguenze e dei nuovi rischi cui siamo tutti soggetti. Vogliamo premiare chi racconta, chi raccoglie storie, chi fa memoria di questa fase che stiamo vivendo perché raccogliere storie e dare voce a chi vive i cambiamenti è la base per costruire una nuova coscienza nei cittadini, che può portare ad un nuovo modo di gestire le risorse, partendo dalla consapevolezza».

La scelta del vincitore per ogni categoria avverrà attraverso il voto del Comitato Scientifico di AICA e il voto popolare, che si terrà nel mese antecedente la cerimonia di premiazione.

La candidatura e la partecipazione all’evento sono gratuiti.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected] e visitare la pagina dedicata https://www.envi.info/it/premio-aica/.

AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale è una libera associazione nata nel gennaio 2003 ad Alba, in Piemonte.

È un progetto culturale che intende conoscere, studiare e promuovere le azioni di comunicazione ambientale a livello nazionale e internazionale. È costituita da un gruppo di soci fondatori, da un comitato scientifico e da una serie di soci ordinari.

Di cosa si occupa