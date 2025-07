“Pedalando tra le storie” di Bagnolo, Rifreddo, Cartignano e Valloriate si dà voce alle comunità

Da martedì 22 a venerdì 25 luglio, Bagnolo Piemonte, Rifreddo, Cartignano e Valloriate ospitano “Pedalando tra le storie”, un progetto di incontro con le comunità delle Terres del Monviso, nato dalla coproduzione di Occit’amo Festival e Mulino ad Arte. Con l’obiettivo di riscoprire la meraviglia del racconto di comunità, portando la magia del teatro nei piccoli borghi, Daniele Ronco, attore e direttore artistico di Mulino ad Arte, vivrà una giornata in compagnia degli abitanti di ogni borgata, ascoltando storie e leggende locali per poi restituirle la sera stessa con uno spettacolo, ad ingresso libero, tra musica e teatro. Nel dettaglio, gli spettacoli si terranno martedì 22 luglio, alle 19.30, in piazza Don Bianco, frazione Villar a Bagnolo Piemonte; mercoledì 23 luglio, alle 21, presso la tendostruttura comunale del campo sportivo parrocchiale in via Braide a Rifreddo; giovedì 24 luglio, alle 21 nella sala polivalente di Cartignano e venerdì 25 luglio, alle 21, nel borgo di Valloriate. Per maggior informazioni visitare il sito www.occitamo.it