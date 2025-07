Miss Piemonte 2024, Francesca Spinelli, madrina della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

Sarà Francesca Spinelli, classe 2005, Miss Piemonte 2024 la madrina dell’edizione 2025 della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia.

Oltre a essere impegnata nell’attività imprenditoriale di famiglia nel settore della ristorazione, Francesca nutre un grande sogno: quello di intraprendere una carriera nel mondo del cinema.

«Grazie di cuore per avermi scelto come madrina della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia – dichiara Francesca – è un onore rappresentare il Piemonte in un evento così autentico e ricco di tradizione. Non vedo l’ora di condividere con voi la magia di questa festa il 16 agosto».

La Fiera Nazionale della Nocciola verrà inaugurata sabato 16 agosto alle ore 18.00 davanti al Palazzo Municipale e proseguirà fino a domenica 31 agosto.

Numerosi saranno gli eventi e le iniziative a carattere culturale, musicale ed enogastronomico di questa edizione. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il programma completo della manifestazione sul sito www.fieranocciolacortemilia.it