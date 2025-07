Studiare per un sogno «Aprire un agriforno a filiera chiusa»

Nato a Pontinia, in provincia di Lati­na, Stefano D’A­ver­sa ha solo ven­tidue anni ma un pensiero già solido sulla panificazione, sull’agricoltura e sul ruolo del cibo nella società. Lo incontriamo per una conversazione a cuore aperto sul pane, la memoria familiare e il suo progetto di ritorno alla terra.

Stefano, partiamo dalle origini: com’è nato il suo percorso?

«Sono nato nel 2002 in provincia di Latina, a Pontinia, un paesino di campagna. Ho sempre vissuto in un ambiente agricolo, circondato da feste di famiglia in campagna e affiancando mia nonna. La cucina, il cibo, sono sempre stati una presenza. Dopo un inizio al liceo scientifico, ho capito che non era la mia strada e ho deciso di cambiare scuola per seguire l’istinto: mi sono iscritto all’alberghiero».

Proprio mentre scoppiava il Covid…

«Sì, i primi mesi erano difficili, si stava a casa, non si cucinava insieme, le aspettative si erano un po’ spente. Poi ho incontrato uno chef, Fabio Verrelli D’Amico, che ha un ristorante chiamato “Materia Prima” proprio a Pontinia. È stato lui a indirizzarmi, a trasmettermi l’amore per il pane e per il mio territorio».

Quindi il pane è diventato il centro. Come si è evoluto questo interesse?

«Con Verrelli ho iniziato a panificare, anche a casa da solo. Ho scoperto figure come Gabriele Bonci e Roberta Pezzella, mi sono accorto della differenza tra chi fa pane per mestiere e chi lo fa con una ricerca sulle materie prime. In Italia, e nel mio territorio in particolare, panificatori e altri mestieri legati al cibo sono spesso visti come lavori di ripiego. Io ho deciso che non volevo essere uno di quelli».

E da lì Pollenzo. Come l’ha scoperta?

«Per caso, su Instagram. Una storia sponsorizzata, credo. Quando ho letto che esisteva un’università dove si studia il cibo, mi si è aperto un mondo. Non si fa pratica manuale, ma si studiano tutti gli aspetti del cibo: storia, cultura, economia. Era quello che cercavo. Ricordo che all’Open Day, mio padre mi disse: “Questo posto è fatto per te”».

Nel frattempo, continua la panificazione?

«Sì, anzi, adesso ancora di più. Prima compravo farina senza sapere cosa fosse davvero. Oggi voglio sapere tutto: da dove viene, che tipo di grano è, chi è il mugnaio. Sono stato anche da Sobrino e ho visitato produttori in Basilicata. Per me il volto dietro il prodotto è fondamentale».

Come immagina il consumo del pane nei prossimi vent’anni?

«C’è molta disinformazione. Ho fatto un’esperienza all’Albero del Pane, a Cuneo, e ho notato che la gente compra formati piccoli, teme il glutine, i carboidrati. Ma c’è pane e pane. Alcuni pani fatti con grani antichi o segale sono ben tollerati anche da chi ha sensibilità al glutine. Bisogna distinguere e comunicare meglio. I pani belli da Instagram spesso danno poco nutrimento».

E allora come si comunica questa complessità?

«Serve educazione, come fa Slow Food con i progetti nelle scuole. Serve comunicazione onesta. Panificatori come Davide Longoni, Forno Brisa e Fulvio Marino stanno facendo un ottimo lavoro. Marino è tra i più forti comunicativamente, ma anche altri stanno contribuendo a questa nuova narrazione».

Parliamo della tua tesi: pane dallo scarto di un caseificio. Come nasce questa idea?

«È nata da un’idea di economia circolare. Ho osservato il territorio: a Latina ci sono molti caseifici che producono mozzarella di bufala Dop. Dopo la ricotta, resta un liquido chiamato “scotta”. Ho voluto usarlo per impastare, senza acqua. Ho creato un pane con farina di grani antichi e legumi. L’abbiamo messo a confronto con uno di sola Saragolla: il mio è risultato più leggero, aperto, apprezzato anche dai ricercatori del Brodo Sensoriale».

È un’idea che guarda al tuo futuro?

«Sì. Il mio sogno è tornare a casa e aprire un forno con una piccola filiera a ciclo chiuso. Coltivare il grano, trasformarlo, panificare. Magari proprio sui terreni di mia nonna. Non abbiamo un’azienda agricola, ma voglio costruirla».

In tutta Italia il pane viene percepito in modo diverso?

«Sì. In Basilicata il pane è ancora centrale: grandi pagnotte, forni pieni. In Piemonte si usano formati piccoli. A Latina, nel mio paese, i forni non ci sono più, solo supermercati. Ma qualcosa si muove. Una mia amica ha aperto un forno e sta convincendo anche i clienti più fedeli al supermercato».

Che messaggio vuoi lasciare ai lettori?

«Che il pane non è solo farina e acqua. È cultura, memoria, territorio. È un alimento completo, ma bisogna imparare a conoscerlo. Dobbiamo riscoprire le nostre radici contadine, senza nostalgia, ma con consapevolezza».