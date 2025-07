«Smonto le bufale sul nucleare e do valore alla scienza»

È iniziato tutto durante la pandemia. O anche prima. Quan­do Luca Romano, fisico e divulgatore torinese, si accorge che ogni volta che condivide un post sul nucleare i suoi amici lo ringraziano. «Mi dicevano: spieghi bene, mi hai fatto capire qualcosa che non capivo». Allora, in quel tempo in cui l’Italia intera era ferma, lui che si trova con un lavoro saltato e l’altro (insegnare) ridotto a poche ore di didattica a distanza, decide di usare il resto della giornata per aprire una pagina: “L’avvocato dell’atomo”. «Non pensavo sarebbe diventato un lavoro. Pen­savo che potesse servire a qualcuno, ma non a me». E invece, da quel primo post, la pagina cresce. Nasce la comunità, nascono gli articoli, e poi il libro: “L’avvocato dell’atomo”, edito da Fazi, che racconta il nucleare come fosse un processo. Sei capi d’accusa, sei difese. «L’idea è che la paura si combatte con la conoscenza. La paura, spesso, è paura dell’ignoto».

Il primo atto d’accusa è quello che tutti conoscono: il nucleare fa paura. Troppa storia, troppa immaginazione, troppe inesattezze. Ma cosa è davvero successo? Lo chiediamo a lui, che sarà ospite a Cuneo giovedì 17 luglio, in occasione dell’assemblea pubblica dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il primo punto che affronta è la pericolosità del nucleare. Da dove partiamo?

«Dal fatto che le persone non sanno davvero cosa sia successo. L’incidente di Chernobyl, certo, è noto a tutti: ma le vittime immediate furono 54. E Fukushima? Nessuna morte per radiazioni. In compenso, pochi ricordano Goiania, in Brasile: una sorgente radioterapica rubata e manipolata provocò 4 morti e 130mila persone da monitorare. Ma nessuno chiede di abolire la radioterapia».

Nel libro fai un paragone anche con l’idroelettrico, che nessuno considera pericoloso.

«Nel 1975 in Cina, il crollo a catena di 62 dighe ha rilasciato 15 miliardi di metri cubi d’acqua. Distrusse sei milioni di edifici, causando almeno 171mila morti. Eppure, l’idroelettrico non suscita lo stesso timore. Perché? Perché è familiare. Il rischio sconosciuto fa più paura del rischio reale».

Altro tema caldo: le scorie. Ci spiega cosa sono davvero?

«Quando si parla di scorie nucleari, la gente pensa a un mostro informe e letale. Ma nessuno saprebbe nominare un isotopo contenuto in una scoria. Non sanno quante sono, che forma hanno, come si comportano. Le scorie sono poche, compatte, dense e non volatili. E alcune sono anche riciclabili. Ma soprattutto: anche le rinnovabili producono rifiuti, solo che non se ne parla. Il fotovoltaico, ad esempio, produce 300 volte più rifiuti tossici del nucleare».

Parla anche di emissioni e impatto ambientale delle rinnovabili.

«L’eolico ha emissioni comparabili al nucleare. Ma il fotovoltaico è dieci volte più impattante. Questo non vuol dire che sia da evitare, ma che va contestualizzato. I pannelli sono energy-intensive, richiedono molta energia per essere prodotti, spesso da carbone cinese. E la raffinazione dei materiali produce rifiuti tossici. Di nuovo: serve consapevolezza, non slogan».

C’è una forte critica alla cultura scientifica italiana. In cosa consiste, secondo lei, questo gap?

«In due fattori: la scarsa alfabetizzazione matematica e la mancanza di una cultura scientifica diffusa. La gente non ha familiarità con i numeri. Se dici 10mila tonnellate di scorie all’anno, sembra tantissimo. Ma rispetto alle decine di miliardi di tonnellate di Co2, è pochissimo. Solo che non riescono a visualizzarlo. E questo dipende anche da una scuola e da un sistema culturale che ha represso per decenni il sapere scientifico».

Il suo stile di comunicazione è molto personale, ironico, diretto. Una scelta?

«Sì, perché sui social non funziona l’accademia. Serve un tono originale, un linguaggio accessibile. Non voglio dire che ci si debba costruire un personaggio, ma serve una voce riconoscibile. Le prime righe devono catturare, o la gente non legge. E poi uso analogie, esempi, battute. La scienza si può spiegare anche con un sorriso».

A volte si esprime anche su temi non nucleari: vaccini, scienza in generale…

«Certo. Per me è una questione di metodo, non di tema. Non parlo solo di nucleare: parlo di razionalità, dati, metodo scientifico. Dove c’è una base solida di evidenze, io sto da quella parte. Se questo delude qualcuno, pazienza. Ha sbagliato pagina fin dall’inizio».

Nel libro tocca anche le questioni geopolitiche. Quanto conta la politica energetica?

«Conta tantissimo. Il libro è uscito nell’aprile 2022, ma già raccontava le dipendenze energetiche dell’Europa dalla Russia. Putin ha potuto agire anche perché sapeva di avere un’arma: il gas. Ora stiamo vedendo nuove tensioni, come quella tra Israele e Iran, legate alle presunte armi nucleari. Ma spesso i media parlano di questi temi con un’ignoranza disarmante. La Iaea è una delle agenzie più potenti del mondo, eppure quasi nessuno sa cosa faccia davvero».

Sta lavorando a un nuovo libro, di cosa si occuperà?

«Sarà un testo più ampio, dedicato al tema dell’energia nel suo complesso. Ho capito che pri­ma di discutere sul nucleare serve costruire una base solida: cosa vuol dire produrre energia, come funziona una rete elettrica, perché certe tecnologie richiedono certe condizioni. Solo se si parte da qui si può fare un discorso serio sulla transizione energetica».

Cosa spera che resti al lettore?

«Non che diventi nuclearista, ma che impari a guardare i dati, a distinguere tra fatti e opinioni. La scienza è fatta di numeri, e i numeri aiutano a pensare meglio. Se anche solo una persona cambia il suo modo di ragionare, per me è già una vittoria».

Sostenibilità: sfida insostenibile?

Il 17 luglio a Cuneo l’assemblea pubblica

dei Giovani Imprenditori di Confindustria

Giovedì 17 luglio 2025, presso la sede di Confindustria Cuneo, si terrà l’annuale assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori. Il titolo scelto per questa edizione – “Sostenibilità: insostenibile?” – è una provocazione che punta dritta al cuore delle contraddizioni del nostro tempo, tra ambizioni ambientali e vincoli economici.

La sessione pubblica dell’evento, prevista alle ore 18, sarà aperta dai saluti istituzionali del presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna, e della presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri. Seguirà la relazione del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo, Luigi Giordano, accompagnata da un videointervento del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Il cuore del pomeriggio sarà rappresentato da una tavola rotonda che metterà a confronto diverse voci ed esperienze sul tema Esg: Marco Letizi, consulente in strategie di sostenibilità; Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria; Luca Romano, divulgatore noto come “l’Avvocato dell’atomo”; ed Enrico Rovere, Managing Director della società di consulenza Kroll. Le conclusioni saranno affidate a Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di strategia alla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi. A moderare l’incontro sarà la giornalista Hoara Borselli.

L’evento è aperto al pubblico previa adesione attraverso il sito www.confindustriacuneo.it.