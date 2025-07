«Riaffermare la centralità dell’agricoltura»

Altro che zappe, stalle, trattori e rotoballe: nel 2025 la Cia – Agricoltori Italiani di Cuneo alza il volume e accende i riflettori sul mondo rurale con una carica tutta nuova. Arriva una partnership con Anima Festival, una delle rassegne musicali più originali d’Italia, e torna l’energia inarrestabile di Collisioni, il festival agri-rock che ha fatto delle Langhe un palcoscenico internazionale. La terra si fa musica, cultura, emozione. E l’agricoltura? Diventa protagonista assoluta. Senza filtri. Senza limiti.

Ma non si tratta di semplici presenze istituzionali o loghi stampati sui manifesti. Quella della Cia Cuneo è una scelta chiara, sentita, che punta a ribadire il valore sociale e culturale dell’agricoltura. Un valore che vive nei campi, certo, ma anche nei luoghi della comunità: piazze, festival, anfiteatri, dove si trasmettono e si rinnovano storie, identità e relazioni.

Un messaggio forte, ribadito dal presidente Claudio Conterno durante la conferenza stampa di presentazione del cartellone di Anima Festival, ospitata proprio nella sede Cia di Cuneo: «Vogliamo riaffermare il ruolo centrale dell’agricoltura, non solo nella filiera alimentare, ma anche nel contesto sociale. I valori espressi dal settore primario sono eterni. L’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, nel cuore della campagna, è il luogo perfetto per far dialogare natura, arte e spiritualità».

Un pensiero che si trasforma in gesto concreto con l’assegnazione del Premio Spiga d’Oro 2025 a Simone Cristicchi, cantautore e autore del brano “Quando sarai piccola”, presentato a Sanremo e ritenuto perfettamente in sintonia con i valori della vita contadina: legami familiari, memoria, senso della cura.

«Abbiamo scelto Cristicchi – ha spiegato Conterno – perché il suo brano parla direttamente al cuore delle famiglie, raccontando il rapporto tra genitori e figli, che nel mondo rurale è vissuto come un percorso di vita condivisa, fatto di gesti, silenzi e solidarietà quotidiana. Un legame che attraversa le generazioni e costruisce comunità».

Il premio sarà consegnato in occasione del concerto di Cristicchi, in programma domenica 20 luglio all’Anfiteatro dell’Anima. A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione della Fondazione IV Comandamento, nata da un’idea di Josetta Saffirio, che si impegna da anni nel supporto a genitori anziani lasciati soli, spesso dimenticati, offrendo sostegno affettivo ed economico. Un riconoscimento che diventa simbolo. Perché nel mondo rurale la famiglia non è solo affetto, ma struttura portante della vita. È il luogo dove si impara il senso del tempo, del lavoro, della cura. Dove la memoria non si conserva, ma si trasmette ogni giorno, attraverso le stagioni, i mestieri e le canzoni.

Il legame tra Cia e cultura è tutt’altro che occasionale. Da oltre dieci anni, infatti, Cia Cuneo è partner attivo del festival Collisioni, che ha saputo intrecciare con successo musica, letteratura, agricoltura e promozione del territorio. Un’espe­rienza unica, cresciuta fino a diventare modello di riferimento nazionale e internazionale. A raccontarlo è stato Osvaldo Bellino, responsabile della comunicazione Cia, durante la presentazione ufficiale del programma 2025 al Circolo dei Lettori di Torino: «Se l’agricoltura è l’incontro tra uomo e ambiente, fare musica in campagna è un atto agricolo. In entrambi i casi, si coltiva qualcosa che nutre: il corpo, ma anche l’anima. Ed è proprio questa la dimensione sociale che vogliamo far emergere, mostrando un’agricoltura che produce senso, oltre che prodotti».

E ha aggiunto: «L’albero di Collisioni, piantato diciassette anni fa a Novello, oggi ha radici forti e rami larghi. Ha portato in Piemonte artisti come Bob Dylan, Elton John, Robbie Williams, ma ha sempre mantenuto salde le sue origini. È diventato ambasciatore del nostro territorio e dei suoi tesori: dal vino alla birra artigianale, dal latte alla carne piemontese. Una vetrina d’eccellenza che valorizza l’agricoltura vera, concreta, fatta di persone e passioni».

Una visione condivisa anche dal direttore provinciale Igor Varrone, che ha sottolineato come l’ambiente agricolo debba essere riconosciuto a tutti gli effetti come spazio culturale vivo: «Anche in questo caso, l’agricoltura è protagonista. È palco e contenuto. È narrazione. Il brano di Cristicchi, che premieremo con la Spiga d’Oro, racconta un mondo in cui i legami contano più di tutto. E insieme alla Fondazione IV Coman­da­mento, vogliamo rendergli omaggio nel modo più autentico: con musica, presenza e riconoscenza».

Un’agricoltura che si racconta, si apre, dialoga, emoziona. Che promuove sé stessa non solo attraverso ciò che produce, ma attraverso ciò che rappresenta: la profondità dei legami, la forza della memoria, il valore del prendersi cura. Un mondo che sa innovarsi senza perdere le radici. E che, proprio come la Spiga d’Oro, celebra ciò che nel nostro presente è fragile, ma essenziale.

Musica ed emozioni in viaggio nei festival nel mezzo dell’estate, ad Alba e Cervere

Due festival animano il cuore della Granda, uniti da un’unica vibrazione: ad Alba, il Collisioni Festival trasforma piazza Medford in un palcoscenico esplosivo, mentre a Cervere, tra le colline e sotto il cielo stellato, prende vita l’Anima Festival. Ad Alba, nei giorni scorsi, il pubblico ha risposto con entusiasmo ai set infuocati di Gigi D’Agostino e Roberto Molinaro e ai Thirty Seconds to Mars, capaci di incantare con il fascino magnetico di Jared e Shannon Leto e il loro rock neoprogressive. Ma il festival non si ferma: sta per arrivare un’ondata di urban e pop con Sayf e Irama, seguita da una giornata interamente dedicata ai giovani. Promessa, Nabi, Kid Yugi e Sfera Ebbasta si alterneranno sul palco tra concerti, talk e degustazioni, Collisioni celebra la sostenibilità con biglietti accessibili, formaggi Dop, vini autoctoni e un ricco programma che crea un’atmosfera dal profumo di innovazione e condivisione. A Cervere, invece, l’Anima Festival si apre nell’abbraccio dell’anfiteatro naturale tra le colline, dove la musica si fonde con la poesia del paesaggio. Noemi porterà in scena la sua voce intensa e una raffinata elettronica emozionale, mentre Nek trascinerà il pubblico con l’energia del suo power trio e le sue hit senza tempo. Marco Masini, con trentacinque anni di carriera, racconterà la sua storia musicale, mentre Simone Cristicchi incanterà con la sua fusione di poesia, teatro e canzone d’autore. Non mancheranno le risate con Ale e Franz, l’energia coinvolgente di Jimmy Sax e l’eleganza onirica di Massimo Ranieri, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra sogni e canzoni.