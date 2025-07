Gabriella Giordano e Mariano Occelli «impegno a favore del Cuneese»

L’Assemblea dei Soci dell’Atl del Cu­nee­se si è tenuta lunedì 30 giugno, presso l’Auditorium Varco di Cuneo. I punti all’ordine del giorno erano l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 (avvenuta all’unanimità), la modifica di alcune norme statutarie, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione (Cda), del Collegio dei Revisori e l’individuazione di Presidente e Vicepresidente.

L’incontro è stato introdotto dal Cda uscente, guidato dal presidente Mauro Bernardi, affiancato dalla vicepresidente Gabriella Giordano, dal vicepresidente Rocco Pulitanò, dal consigliere Paolo Bruno e dal direttore Daniela Salvestrin. Proprio il presidente Bernardi ha ripercorso i nove anni del suo mandato: «Si è concluso per me un percorso durato nove anni, durante il quale ho avuto il privilegio di approfondire la conoscenza dei sapori, dei profumi e delle straordinarie bellezze del Cuneese. Ho percorso in lungo e in largo le strade di questa provincia, scoprendo incredibili tesori naturali, culturali e gastronomici. Ho toccato con mano il profondo amore che noi cuneesi nutriamo per la nostra terra e ho visto con i miei occhi la fierezza di amministratori e volontari che, con grande impegno, valorizzano la nostra destinazione turistica».

Bernardi ha poi ringraziato tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sia quelli attuali che quelli che si sono succeduti negli anni, riconoscendo il loro impegno, la dedizione e la passione di­mostrata. Un pensiero è stato rivolto anche alla struttura dell’Atl del Cuneese e ai Soci che, nel corso degli anni, hanno rinnovato la fiducia nei confronti dell’azienda.

«Auguro infine al nuovo Cda e al nuovo Presidente di poter proseguire il cammino intrapreso», ha concluso Bernardi. «La nostra provincia è pronta a consolidare il grande lavoro svolto e a compiere un ulteriore e deciso passo in avanti per una sempre più marcata riconoscibilità a livello nazionale e internazionale».

L’Assemblea dei Soci ha dunque nominato quali Consiglieri di Amministrazione in carica per il prossimo triennio: Ga­briella Giordano, Mariano Occelli, Chiara Voghera e Daniela Bianco. Paolo Manera è il Consigliere nominato direttamente dalla Regione Piemonte, socio di maggioranza relativa dell’Atl.

L’elezione del Presidente e del Vice­presidente è avvenuta attraverso una seconda votazione da parte dei Soci: alla guida dell’ente sarà Gabriella Giordano, vicepresidente Mariano Occelli.

«Sono onorata di questo incarico che sancisce ulteriormente il mio impegno a favore del Cuneese», ha dichiarato la presidente Gabriella Giordano. «Ringrazio i soci per la fiducia accordata e assicuro il mio impegno e quello dell’Atl per lavorare in sintonia con tutto il territorio, con l’obiettivo comune di superare ogni risultato finora raggiunto».

«Cambia il Presidente, cambia il Con­siglio di Amministrazione, ma la rodata macchina dell’Atl del Cuneese, composta di professionalità di alto livello e brillantemente guidati dal direttore Daniela Salvestrin, con la quale negli ultimi anni in qualità di Consigliere di Confagricoltura ho avuto la fortuna di collaborare, rimane. Mi sento quindi di poter rassicurare i Soci sul fatto che continueranno a essere in buone mani», commenta il vicepresidente Mariano Occelli.

In occasione dell’Assemblea è stato eletto anche il Collegio Sindacale che vedrà in carica quali revisori dei conti la dottoressa Aurora Lombardi e il dottor Lorenzo Durando. Presidente del Collegio, nominato dalla Regione Piemonte, sarà il dottor Fabrizio Baudino.