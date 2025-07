Compral Latte, 15 anni di filiera e nuove prospettive

Quindici anni fa, in un momento difficile per la definizione di un prezzo trasparente ed etico per gli allevatori piemontesi produttori di latte vaccino, nasceva la cooperativa agricola Compral Latte, con l’obiettivo ambizioso di avviare un progetto di filiera capace di riconoscere valore slegandolo dalle dinamiche del mercato a fronte dell’impegno degli allevatori a produrre latte di qualità secondo le esigenze della trasformazione che ricercava un prodotto capace di coniugare le competenze degli allevatori con quanto ri­chi­esto dal mercato.

«La nostra filiera – afferma il presidente Raffaele Tortalla – risponde a un patto stretto nel 2010 tra Compral Latte, Inalpi e Ferrero. Unire la produzione di latte a cura degli allevatori della cooperativa, la trasformazione in polvere e l’utilizzo nei prodotti dolciari da parte del colosso di Alba. Un progetto nato grazie alla visione imprenditoriale globale di Ferrero e alla capacità d’innovazione di lungo termine degli attori della filiera con al centro la qualità e la stabilità di lungo periodo, a sostegno del territorio e a tutela degli allevamenti dal quale proviene il nostro latte indipendentemente dalle loro dimensioni».

«Un progetto economico che vede come patto fondante stretto tra gli attori della filiera – dichiara il direttore Marcello Pellegrino – la volontà di determinare il prezzo in modo trasparente. Troppo spesso la dinamica della formazione del prezzo del latte legato agli andamenti di mercato vede uno squilibrio a svantaggio della parte allevatoriale che risulta poco tutelata. Sin dall’inizio la sua definizione ha tenuto conto di diversi fattori di costo e siamo gli unici in Piemonte ad applicare un sistema indicizzato nel calcolo del prezzo del latte. Il sistema, sviluppato dall’Osservatorio sul mercato dei prodotti lattiero-caseari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza in qualità di ente terzo super partes a garanzia di imparzialità premia la capacità degli allevatori associati di fare qualità in quanto il nostro latte è figlio di un progetto ambizioso: quello di estendere il concetto di qualità, dalle caratteristiche del prodotto al modo in cui è stato ottenuto».

Il latte è un prodotto deperibile che deve essere quotidianamente conferito da parte dell’allevatore. Questo lo ren­de esposto e vulnerabile alle dinamiche di mercato?

«Il latte è un prodotto particolare – ricorda il presidente Tor­talla – che viene prodotto quotidianamente ed è molto deperibile. Questo rende gli allevatori particolarmente vulnerabili nei confronti del mercato che invece è imprevedibile, vive di quotazioni che cambiano molto repentinamente e dà molto po­tere contrattuale ai clienti. La nostra filiera ha scardinato tale dinamica eliminando la tradizionale negoziazione tra le parti. Questo ha permesso al sistema di pagamento di funzionare nel tempo con il suo monitoraggio costante che qu­ando necessario introduce gli aggiustamenti concordati tra le parti come quello di settembre 2024 che ha inciso in modo favorevole per gli allevatori con un incremento di prezzo pari a 2 cent/€ al litro di latte conferito. Oggi l’ulteriore impegno del Cda della cooperativa tenutosi nei primi giorni di luglio si concretizza deliberando un sostegno economico concreto che le aziende associate riceveranno sui conferimenti dei mesi di giugno-luglio-agosto per contrastare le condizioni climatiche e metereologiche di queste settimane con picchi di caldo e di umidità estremi che incidono in modo negativo sull’indice che fisiologicamente flette nei mesi estivi. Passi futuri quelli di far riconoscere da parte del nostro cliente una premialità di filiera crescente che oggi risulta disallineata, capace di dare il giusto valore alle nostre produzioni. La lunga durata dei contratti e la stretta collaborazione tra gli attori della filiera creano condizioni favorevoli che permettono agli allevatori di progettare il futuro delle proprie aziende favorendo il ricambio generazionale e i miglioramenti aziendali. Tale impostazione deve proseguire».

«Fulcro della nostra Filiera sono gli allevatori che ogni giorno con il loro impegno producono latte di alta qualità: 230 le azi­ende delle province di Cuneo-Torino-Asti associate a Compral Latte; 6.500 i quintali di latte raccolti giornalmente dalla cooperativa».

Come, direttore Pellegrino, la vostra filiera ha cambiato le prospettive per gli allevatori del Piemonte?

«La filiera è fatta di tante aziende e imprenditori con obiettivi comuni – sottolinea il direttore Pellegrino – che lavorano in stretta collaborazione mettendo a disposizione le proprie esperienze e che in questi anni hanno condiviso un percorso di crescita. Affrontare il mercato insieme, con una visione più ampia di quella della singola azienda, ha permesso il dialogo tra le aziende associate a Compral Latte che appartengono a territori variegati con dimensioni anche molto diverse tra di loro. Nell’arco di questi quindici anni la filiera ha permesso a tante piccole e medie aziende di crescere sviluppandosi in modo sostenibile medi­ante l’adesione al capitolato di produzione. Con questo strumento di garanzia per il nostro cliente finale le aziende non soltanto rispettano le norme di legge ma anche una serie di requisiti legati all’organizzazione aziendale, all’impatto ambientale, alla sostenibilità e al benessere animale. Gli allevatori sanno di poter contare sul ruolo di tutela esercitato dalla cooperativa che grazie al proprio consiglio di amministrazione composto esclusivamente da allevatori e dalla struttura direziona­le/tecni­co­/am­ministrativa puntano a va­lorizzare nel miglior modo possibile la materia prima conferita in filiera».

Una filiera con radici solide che guarda al futuro, quali le prossime sfide?

«Il pregio della categoria di noi agricoltori e allevatori – sottolinea il presidente Tortalla – è quello di saper riconoscere i percorsi imprenditoriali solidi e concreti sui quali puntare. Con questo sistema la nostra filiera ha contribuito a mantenere e sviluppare un tessuto sociale e agricolo diversificato contemplando senza distinzione alcuna tutte le dimensioni aziendali da quelle con una produzione di pochi quintali a quelle più grandi a sostegno della produzione di latte nel nostro Piemonte. Allo stesso modo sappiamo riconoscere quelli che sono gli aspetti importanti per il futuro delle nostre aziende. L’im­pegno nei prossimi anni si concentrerà su un percorso che sia in grado di mettere al centro il ruolo dell’allevatore rispondendo alle richieste crescenti del nostro cliente in ambito di sostenibilità-tutela della biodiversità-mantenimento del territorio sia in termini di presenza delle nostre aziende che di tessuto sociale. Per questo sono convinto come sia fondamentale soprattutto in questi scenari di forte incertezza di mercato a livello mondiale, compreso qu­ello lattiero-caseario, continuare a fare gioco di squadra tra tutti gli attori della nostra filiera proseguendo nel percorso di fidelizzazione in modo che ognuno si faccia portatore delle proprie istanze e riconosca i propri doveri per una piena condivisione degli obiettivi futuri riconoscendo il giusto valore economico alle nostre produzioni di qualità».