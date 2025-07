Assemblea ACA 2025: 80 anni di storia e valori

«Gli 80 anni sono un mo­­­­men­to speciale, un tra­guardo da onorare: la memoria illumina la strada del presente e apre la via per il futuro. Dobbiamo ricordare da dove veniamo per progettare insieme il cammino». Così il presidente di Confcommer­cio, Carlo Sangalli, in occasione dell’Assemblea annuale del­l’A­CA – svoltasi lunedì 30 giugno presso la Tenuta Fon­tanafredda di Serralunga d’Alba – che ha poi delineato le sfide e le opportunità per il settore terziario. «L’Italia di­mo­stra resilienza nonostante le tensioni geopolitiche globali, con inflazione sotto controllo e occupazione record», ha dichiarato Sangalli, sottolineando però la necessità di rilanciare i consumi interni attraverso una riduzione della pressione fiscale e incentivi agli investimenti. Il presidente ha evidenziato l’emergenza della desertificazione com­merciale e ha indicato nella rigenerazione urbana e nella valorizzazione del commercio di prossimità le chiavi per invertire questa tendenza.

Concludendo, Sangalli ha tributato un caloroso ricordo dei presidenti scomparsi dell’As­so­cia­zio­ne Commercianti Al­besi, Gian Giacomo Toppino e Giancarlo Drocco: «Uomini che si sono battuti con intelligenza e tenacia affinché l’ACA divenisse socio diretto della Confederazione».

Il riconoscimento di Cirio e della Regione

A portare il suo saluto, anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Dopo aver ricordato gli esordi della sua carriera politica come vice sindaco di Alba con delega al Commercio, ha affermato: «L’ACA ha sempre svolto un ruolo fondamentale, sa­pendo andare oltre la rappresentanza di categoria. Se l’albesità è stata, e rimane, uno dei segreti per vivere il presente e superare i problemi del futuro, l’ACA è stata preziosa nel seminarla, coltivarla e farla crescere, e oggi, nel difenderla». A nome della Regione Piemonte, Cirio ha consegnato al presidente Viglione una targa «per ringraziare l’ACA, da 80 anni al fianco del territorio, cuore pulsante di tradizione, impegno e innovazione per la crescita del commercio e dell’economia locale».

Il sindaco Gatto: “Sinergia vincente pubblico-privato”

Tra gli interventi, anche quello del sindaco di Alba Alberto Gatto, che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale albese insieme alla vice sindaca Caterina Pasini (de­leghe a Cultura e Turismo) e all’assessore Roberto Caval­lo (deleghe a Commercio e Ambiente). «Nel 1945 Alba era distrutta dalla guerra, ma grazie anche all’ACA, all’Am­mi­nistrazione dell’epoca e a diverse altre realtà locali, ha saputo rialzarsi e creare ciò di cui oggi beneficiamo – ha af­fermato Gatto -. La collaborazione tra l’Associazione e il Comune è sempre stata proficua, testimonianza vivente di come la sinergia tra pubblico e privato sia una peculiarità del nostro territorio».

Il “grazie” a Liliana Allena

Nella parte privata del­l’As­semblea, l’ACA ha consegnato un diploma di benemerenza a Liliana Allena “per dieci anni Presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, che ha il merito di aver dato eccezionale impulso organizzativo e conseguito risultati straordinari per il mondo del tartufo, per il turismo e per il territorio di Alba Langhe e Roero”.

Le autorità presenti

A coordinare gli interventi della serata, la giornalista e conduttrice tv Paola Cambia­ghi di fronte a una platea composta da autorità civili e militari e rappresentanti delle altre categorie economiche. Tra i presenti, anche l’assessore al Commercio e Turismo Paolo Bongioanni, il presidente CCIAA Luca Crosetto, il presidente della Fondazione CRC Mauro Gola, Ezio Ra­viola – già presidente Fonda­zione CRC e ora componente del Consiglio di gestione della Compagnia di San Paolo –, per Banca d’Alba il presidente Tino Cornaglia – anche capogruppo Farmacie per ACA – e il direttore generale Enzo Cazzullo, oltre all’ex direttore Riccardo Corino.

Altresì il mondo Confcommer­cio è stato autorevolmente rappresentato, oltre che dal presidente confederale Carlo Sangalli, dalla presidente nazionale di Terziario Donna Anna Lapini. Per il territorio, hanno partecipato il presidente di Confcommercio Provincia di Cuneo Danilo Rinaudo e il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero.

Dalla rinascita nel ’45 alla sfida del futuro

Il presidente ACA Giuliano Viglione ha voluto ricordare l’anniversario del­l’Asso­ciazio­ne Commercianti Albesi a partire dal 22 giugno 1945, che segnò la rinascita per il commercio locale: Alba, città di scambi fin dall’antichità, si presentò all’appuntamento con la Storia con lo spirito che anche successivamente l’a­vreb­be contraddistinta e aiutata ad affrontare molte sfide: dalla trasformazione del commercio all’avvento delle grandi superfici, dalla concorrenza dell’online alla crisi economica degli anni 2000, dall’alluvione del 1994 alla pandemia. «In tutti questi momenti- rammenta il presidente – ACA c’è sempre stata, accompagnando le imprese per cogliere le opportunità e contrastare le avversità, generando voglia di futuro». Viglione ha poi evidenziato l’impegno dell’ACA nel sostenere la proposta di riforma del Commercio che Confcommercio Piemonte ha presentato alla Regione: «Bi­sogna dare impulso al sistema, ritornando sui territori: più competenze ai Comuni, per contrastare la desertificazione dei quartieri e dei paesi». La bellezza, altro tema fondamentale: «Un luogo bello at­trae i visitatori, è incubatore di economia, ed è un bene comune dei residenti e dei lavoratori di un territorio».

I numeri della struttura ACA

La “fotografia” di ACA nel 2024 evidenzia 2.781 soci, le aziende seguite per la contabilità̀ sono 1.192 (per oltre 6.028 dichiarativi elaborati) e per il settore paghe sono 947 (con 163.166 cedolini); il settore formazione ha condotto 251 corsi (per 2.575 allievi e 6.043 ore), il settore Sicurezza Ambiente Igiene conta 371 ditte in assistenza Haccp e 254 ditte con incarichi Rspp, il Patronato Enasco ha gestito oltre 5.480 pratiche, il Con­sorzio Turistico Langhe Mon­ferrato Roero annovera 368 soci, il Poliambulatorio San Paolo ha erogato oltre 46.700 prestazioni diagnostiche, am­bu­latoriali e fisioterapiche con 124 specialisti per 54 specialità.

A margine dell’incontro, dopo l’approvazione dei bilanci consuntivo 2024 e previsionale 2025 da parte dell’Assemblea, il direttore ACA Fabrizio Pace ed il vice direttore Silvia Anselmo hanno commentato la positività dei risultati e il buon andamento della struttura, ringraziando il personale: 196 collaboratori dalla componente femminile maggioritaria, prevalentemente con meno di 50 anni, che ogni giorno svolgono attività di assistenza alle 2.781 imprese associate.

ACA tra Storia ed emozioni

Gli 80 anni della storia del­l’ACA sono stati ripercorsi durante l’Assemblea grazie al contributo creativo di “Fab­bri­ca di Lampadine”, società leader nel campo della formazione e degli eventi. Attraverso filmati suggestivi e il racconto coinvolgente dei principali avvenimenti e delle iniziative realizzate dall’Associazione – condotto da Giampaolo Rossi e Paola Cambiaghi –, sono emersi i valori fondanti che costituiscono la base dell’operatività e della presenza attiva nel territorio e nei rapporti con i principali stakeholder.

Tra i momenti più significativi: la costituzione di ACA nel 1945; la realizzazione del Gon­falone della Città di Alba su cui il presidente Einaudi nel 1949 appose la Medaglia d’oro al Valore Militare; la partecipazione alla fondazione dell’Unione regionale del Com­mercio nel 1974; l’adesione diretta nel 2011 (unica realtà non operante in un capoluogo di provincia) a Confcommercio nazionale; il sostegno alle imprese e alla comunità locale in occasione della Grande alluvione del 1994 e nella pandemia nel 2020-2021. Momenti che hanno segnato non solo la crescita dell’Associazione, ma che continuano a ispirare le azioni quotidiane di ACA a supporto delle imprese e dello sviluppo del territorio.

In conclusione della serata, il direttore Pace ha ringraziato i presenti, i soci e i collaboratori dell’ACA: «Gli 80 anni della nostra Associazione sono una storia fatta di impegno, passione e risultati. Voltandoci indietro proviamo orgoglio. Continueremo a crescere ed innovare, per essere sempre un riferimento per le imprese, le amministrazioni e la comunità, con la certezza di poterci ritrovare tra 10 anni e festeggiare insieme i 90 anni ancora più forti e uniti».

Sangalli: rilanciare i consumi e contrastare la desertificazione

«Il “modello Langhe” fondato su bellezza e identità funziona»

Il presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia Carlo Sangalli ha affrontato numerosi temi di attualità che interessano le imprese e la società civile. Questo il suo contributo.

«Viviamo una fase di grandi tensioni geopolitiche, con guerre, ritorno dei dazi e ripercussioni economiche. Eppure, l’Italia si dimostra resiliente: l’inflazione è sotto controllo, l’occupazione a livelli record e il terziario mostra flessibilità e capacità di adattamento. Tuttavia, non possiamo ignorare la debolezza dei consumi interni, appesantiti da una pressione fiscale elevata, alti tassi di interesse e un clima diffuso di incertezza che frena la fiducia delle famiglie.

È fondamentale rilanciare i consumi attraverso una riduzione della pressione fiscale, incentivi agli investimenti e valorizzazione delle competenze, soprattutto femminili e giovanili. In questo quadro, le tensioni internazionali rischiano di far risalire i costi energetici, penalizzando le imprese e incidendo sui bilanci familiari. A pagarne il prezzo potrebbe essere anche l’importante periodo estivo, con meno disponibilità per viaggi e consumi turistici.

Solo rafforzando la fiducia e rimettendo in moto i consumi sarà possibile sostenere una ripresa più robusta e duratura.

Un altro fronte critico è la desertificazione commerciale: dal 2012 al 2024 hanno chiuso quasi 118mila negozi. Questo fenomeno non svuota solo le strade, ma impoverisce il tessuto sociale. La risposta? Strumenti e politiche per la rigenerazione urbana e un’agenda nazionale che riconosca il ruolo essenziale del commercio di prossimità, con meno burocrazia, più equità fiscale, investimenti, digitalizzazione e formazione.

Anche il turismo, che oggi è un motore economico da 27,5 miliardi di euro, rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per i nostri territori. Più presenze significano più opportunità per commercio, ristorazione e servizi. Ma servono qualità, accoglienza e sostenibilità. Le eccellenze italiane, come le Langhe, dimostrano che un modello fondato su bellezza e identità funziona, ma va accompagnato da una governance professionale e capace di visione. Insomma, la sfida è guardare avanti: digitalizzazione dei servizi, mobilità efficiente, promozione integrata e formazione professionale sono le chiavi per mantenere alta l’attrattività dei territori e migliorare la qualità dell’esperienza».

ACA e i sindaci: un’alleanza storica per il territorio

Momento emozionante è stato l’intervento del direttore dell’ACA Fabrizio Pace, che ha ricordato i sindaci della città di Alba con i quali l’Associazione ha collaborato nel corso di questi 80 anni: Teodoro Bubbio, Cleto Giovannoni, Osvaldo Cagnasso, Ettore Paganelli, Francesco Sobrero, Gian Giacomo Toppino, Tomaso Zanoletti, Enzo Demaria, Giuseppe Rossetto, Maurizio Marello, Carlo Bo e l’attuale sindaco, Alberto Gatto. Di questi, erano presenti in sala Paganelli, Zanoletti, Rossetto, Marello, Bo e Gatto (nella foto con i vertici ACA, il presidente Carlo Sangalli e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio).

A tutti loro il Direttore ha rivolto un sentito ringraziamento per il costante dialogo istituzionale e la condivisione strategica dei progetti a favore dello sviluppo della città e del territorio.

Un cenno di riconoscenza è stato tributato a tutti gli amministratori locali con cui l’ACA ha sinergicamente realizzato progetti di rilievo, come lo sviluppo del turismo, oggi pilastro fondamentale dell’economia del nostro territorio.

«I sindaci, al di là del colore e dell’appartenenza politica – ha sottolineato il Direttore – rappresentano l’istituzione più vicina ai cittadini e, perciò, anche alle imprese, di cui comprendono le necessità concrete. Per questo, riteniamo fondamentale consolidare e proseguire nel tempo il rapporto instauratosi».