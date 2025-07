Attraverso Festival 2025

Dal 11 luglio al 10 settembre, il Piemonte meridionale torna a essere protagonista con la decima edizione di Attraverso Festival, un viaggio culturale che attraversa i paesaggi vitivinicoli patrimonio UNESCO di Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese. Un’edizione speciale che celebra un legame profondo con il territorio, costruito in dieci anni di incontri, spettacoli e comunità.

Saranno 26 i comuni coinvolti nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo, trasformati in palcoscenici a cielo aperto dove la cultura incontra il paesaggio. Il tema scelto per quest’anno, #Dieci, è insieme celebrazione, un invito a guardare avanti senza dimenticare la strada fatta.

Tra i protagonisti di questa edizione, Paolo Fresu e Omar Sosa, con un progetto che unisce jazz ed esplorazione del tema del cibo, e Goran Bregović, con la sua inconfondibile energia balcanica. Ma anche la poesia rock di Manuel Agnelli, la comicità surreale di Elio, il cantautorato d’autore reinterpretato da Neri Marcorè, e lo spettacolo raffinato di Rodrigo D’Erasmo e Isabella Ragonese, che celebrano Italo Calvino a 40 anni dalla scomparsa.

Non mancano le nuove produzioni teatrali, come “Filosofà”, un viaggio comico-filosofico che vede in scena Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e il filosofo Matteo Saudino, in un format brillante tra riflessione e risate.

Accanto ai grandi nomi del teatro come Lella Costa, Andrea Pennacchi, Alessandro Bergonzoni e Antonella Questa, il programma accoglie pensatori e voci autorevoli del nostro tempo: Alessandro Barbero, Umberto Galimberti, Francesco Costa, Vera Gheno, Gianrico Carofiglio, Pablo Trincia, Gianluca Gotto, Stefano Massini, tra gli altri.

Non mancheranno proposte originali e site-specific che intrecciano musica, teatro, narrazione, filosofia e paesaggio in un percorso che si estende per oltre 200 km, dalle Alpi all’Appennino, passando per le dolci colline del vino. Oltre 40 appuntamenti con un’integrazione armonica con le iniziative che già venivano programmate in queste zone: dalla pedalata Wine & Bike tra le colline del Gavi (AL) alla Festa della Vendemmia nella tenuta di Fontanafredda a Serralunga d’Alba (CN), vera chiusura dell’estate.

Un grande programma per “attraversare” l’estate insieme e tornare ancora una volta a ritrovarci.

