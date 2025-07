Novità nell’Accordo di collaborazione tra Confindustria Piemonte e il Politecnico di Torino

Squadra ampliata e agenda di lavoro allargata per garantire la operatività all’Accordo di collaborazione siglato nel 2009 e rinnovato per la terza volta nel 2024 tra Confindustria Piemonte e il Politecnico di Torino. L’illustrazione dei nuovi contenuti è avvenuta nel corso del Consiglio di presidenza di Confindustria Piemonte, cui ha partecipato il Rettore Stefano Corgnati accompagnato dal Direttore Generale, Vincenzo Tedesco, dalla Prorettrice, Elena Maria Baralis e da Maria Ferrara, coordinatrice Consulta Giovani. Si tratta dei quattro rappresentanti del Politecnico che faranno parte del nuovo Comitato Guida dell’Accordo, la cui composizione è completata per Confindustria Piemonte dal Presidente, Andrea Amalberto, dal Segretario Generale, Paolo Balistreri, dal Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria, Alberto Biraghi e dalla Presidente regionale dei Giovani Imprenditori, Giulia Tancredi.

“Questo accordo di collaborazione rappresenta un importante elemento di collegamento e dialogo costante tra Confindustria Piemonte e il Politecnico, affinché entrambe le parti forniscano ai nostri studenti sempre maggiori possibilità formative e lavorative – dichiara Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte – è un passo concreto per la retention dei talenti, che deve essere al centro di tutte le scelte che il nostro sistema economico e accademico dovranno compiere nei prossimi anni. Nuove filiere ed opportunità si stanno aprendo in questo momento di transizione tecnologica e ambientale, ma anche storica. Per comprenderle e gestirle, strumenti come questo accordo saranno sempre più necessari”.

“Uno degli obiettivi di questo mandato rettorale è quello di stabilire con forza il legame storico e continuativo con il mondo dell’industria, che è nel Dna dell’ateneo, considerato a livello nazionale ed europeo proprio il Politecnico dell’industria – commenta il Rettore del Politenico, Stefano Corgnati – in tale contesto, andremo ad approfondire ancora di più questo dialogo e scambio, partecipando alle commissioni attive in Confindustria Piemonte, in modo tale da fornire da una parte il nostro contributo verso le loro azioni strategiche, dall’altra coinvolgendoli nelle azioni che determinano le attività delle nostre missioni istituzionali”.

Sono quattro gli ambiti della collaborazione. Il primo è la gestione delle attività dell’ambito ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, il presidente di Confindustria Piemonte ha delegato Paolo Conta, presidente di Confindustria Canavese, mentre i referenti del Politecnico saranno la prorettrice Elena Maria Baralis e il professor Matteo Sonza Reorda. L’obiettivo è l’individuazione di priorità per la ricerca congiunta e le attività di technology transfer, anche nell’ambito dei Poli di Innovazione e del Digital Innovation Hub Piemonte, oltre alla partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca, consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici.

Per l’ambito didattica, alta formazione e formazione permanente, sarà direttamente il presidente Andrea Amalberto a seguire i lavori, mentre per il Politecnico saranno coinvolti Fulvio Corno, vicerettore per la Formazione, e Stefano Sacchi, vicerettore per la Comunità e la società. L’obiettivo è dare attuazione ad iniziative di orientamento, in entrata e in uscita, svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, finanziamento di borse di studio, organizzazione di tirocini didattici indirizzati agli studenti, iniziative di recruitment e pre-recruitment, partecipazione alla realizzazione e attivazione di Master universitari anche in percorsi di alto apprendistato, visite, conferenze e seminari nelle aziende.

Per l’ambito sviluppo territoriale, infrastrutturale e logistica, i delegati di Confindustria Piemonte saranno Alberto Crivello, Presidente della Commissione Trasporti e Logistica, e Paola Malabaila, Presidente della Commissione Infrastrutture e Urbanistica, mentre per il Politecnico sono stati individuati il professor Nicola Amati, Referente Automotive, e il professor Giorgio Garzino, coordinatore Masterplan PoliTO. Previste iniziative e momenti di dialogo relativi al potenziamento delle infrastrutture e il supporto alla strategia di sviluppo del trasporto ferroviario e combinato. Focus anche sulle aree dismesse, congiunta alla stesura di cataloghi delle opportunità insediative e di marketing territoriale.

L‘ultimo ambito è dedicato alla filiera del turismo per cui Confindustria Piemonte ha delegato Laura Zegna, per il Politecnico coordineranno l’attività: Silvia Barbero, Vicerettrice per la Comunicazione e Promozione, la professoressa e prorettrice aggregate Marta Bottero, e il professor Emilio Paolucci, Direttore Scuola per la Didattica attitudinale. Si lavorerà al Piano strategico regionale, la definizione e gestione del progetto di Turismo Industriale per il Piemonte, un piano di area vasta che comprenda Liguria e Valle d’Aosta, lo sviluppo di progetti specifici in tema di turismo di montagna, di outdoor, di nuove policy relative alle dinamiche indotte dagli affitti brevi.

L’ampliamento della collaborazione tra Confindustria Piemonte e Politecnico coinvolgerà anche nove commissioni di Confindustria Piemonte. D’ora in avanti quindi ai lavori: della Commissione Agroalimentare, presieduta da Marco Brugo Ceriotti, parteciperà il professor Danilo Demarchi; alla Commissione ESG, presieduta da Marco Piccolo, parteciperà la professoressa Patrizia Lombardi; alla Commissione Industria del Turismo, presieduta da Laura Zegna, parteciperà la professoressa Angioletta Voghera; alla Commissione Infrastrutture e Urbanistica, presieduta da Paola Malabaila, parteciperà la professoressa Marta Bottero; ai lavori della Commissione Internazionalizzazione ed attrazione investimenti, presieduta da Alessandro Battaglia, contribuirà il professor Alberto Sapora; alla Commissione Multinazionali, guidata da Pierpaolo Antonioli, parteciperà la professoressa Giuliana Mattiazzo; per la Commissione Sanità e Scienze della Vita, guidata da Alberto Pasquero, contribuirà il professor Filippo Molinari; infine per la Commissione Trasporti e Logistica, presieduta da Alberto Crivello, è stato indicato il professor Nicola Amati.