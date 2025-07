Inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa a Barge

Il taglio del nastro, previsto alle ore 11:00, sarà l’occasione per ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo nuovo polo che andrà ad arricchire l’offerta socio sanitaria del territorio bargese.

I lavori, incominciati nel marzo 2023, sull’area di via Fiorita n. 34, su concessione del diritto di superficie da parte della precedente amministrazione comunale Comba, videro sorgere a fine aprile 2023 la completa struttura prefabbricata. Contemporaneamente, la nuova amministrazione, attualmente retta dal Sindaco Ivo Beccaria, ottiene, a seguito dell’importante iniziativa del compianto assessore Silvio Coero Borga, a monte di un progetto complessivo di 890.000 euro, un contributo dalla regione Piemonte di 300.000 euro.

I lavori, su progetto del Geometra Carlo Frencia, verranno completati con gli ulteriori finanziamenti di 144670 euro dal Comune di Barge e di 376760 euro dal Comitato di Racconigi della Croce Rossa di cui fa parte la sede di Barge. La Croce Rossa bargese godrà ora del diritto di comodato d’uso gratuito della struttura per 99 anni, cioè fino al 2123.

Tante le autorità attese per la cerimonia del 19 luglio, il Presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori competenti, il Vicepresidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana Luciano Mina, il Sindaco Ivo Beccaria e tutta l’amministrazione comunale bargese, i volontari della Croce Rossa di Barge e delle sedi CRI e delle associazioni di pubblica assistenza limitrofe e, a completare, i soci fondatori che diedero vita alla Croce Rossa di Barge nell’aprile 1994. Don Andrea Borello impartirà la benedizione e contestualmente verranno inaugurati due nuovi mezzi che andranno in dotazione alla sede di Barge: un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto disabili ed una ambulanza Fiat Ducato acquistata con il contributo della, sempre presente, Fondazione CRT.

