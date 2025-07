Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime: il presidente Erbì ha iniziato gli incontri con i primi cittadini

Armando Erbì, nominato venerdì 4 luglio presidente dell’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, trascorso il fine settimana si è messo subito al lavoro recandosi lunedì 7 luglio di prima mattina, negli uffici della sede operativa del Parco del Marguareis a Chiusa Pesio per dialogare con il direttore Luca Gautero e poi in Comune per un saluto al sindaco Claudio Baudino.

Nel pomeriggio il neo presidente si è recato in visita al Comune di Valdieri per incontrare il primo cittadino Guido Giordana.

Come annunciato a poche ore dalla forma del decreto di nomina dei presidenti delle Aree protette piemontesi da parte Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, Erbì ha avviato ufficialmente gli incontri con i diciassette sindaci della Comunità del Parco che si accompagneranno a quelli con i rappresentanti delle associazioni del territorio, con l’obiettivo di costruire insieme un programma di lavoro condiviso e partecipato, che nasca dal basso e risponda concretamente alle esigenze delle realtà locali comunità e alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale.