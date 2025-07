Dall’edizione 2026 la Fiera della Zucca di Piozzo sarà Nazionale

Con grande soddisfazione, la Pro Loco e il Comune di Piozzo annunciano che a partire dall’edizione 2026, la Fiera della Zucca di Piozzo potrà fregiarsi ufficialmente della qualifica di Fiera Nazionale, riconoscimento prestigioso che valorizza ulteriormente un evento cresciuto negli anni grazie all’impegno della comunità, dei volontari e delle istituzioni locali.

Un traguardo storico per una manifestazione che, nell’edizione 2024, ha richiamato oltre 50.000 visitatori da tutta Italia, con l’esposizione di più di 600 varietà di zucche provenienti da tutto il mondo, coltivate localmente e presentate in un’atmosfera unica nel suo genere.

Il prestigioso riconoscimento da parte della Regione Piemonte rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita della Fiera e una conferma del valore culturale, agricolo e turistico che l’evento ha saputo esprimere in oltre trent’anni di storia.

“La qualifica di Fiera Nazionale è un orgoglio immenso per tutta la nostra comunità – commenta il Sindaco di Piozzo, Sergio Lasagna – e un premio al lavoro di squadra che ci ha sempre contraddistinti. Questo riconoscimento ci stimola a proseguire sulla strada della qualità, dell’accoglienza e della promozione del nostro territorio, con ancora maggiore responsabilità.”

Nel frattempo, proseguono i preparativi per l’edizione 2025, in programma dal 3 al 5 ottobre, che si preannuncia ancora una volta ricca di novità, esposizioni, gusto e tradizione. L’appuntamento è a Piozzo, capitale italiana della zucca, per un evento che ogni anno sa stupire e incantare.

