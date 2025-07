Presidenti di Regione più amati d’Italia: Alberto Cirio sale al 3° posto

Sondaggio del Sole 24 Ore: il governatore piemontese si piazza al terzo gradino del podio, ma è in assoluto il governatore che ha registrato l’aumento più alto dei consensi in un solo anno

“Mi congratulo con il governatore del Piemonte Alberto Cirio, per il grande risultato ottenuto nella classifica del Sole 24 Ore, che lo vede sul podio dei presidenti di Regione più amato d’Italia”.

A pronunciare queste parole è il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, dopo aver letto i risultati del sondaggio del Sole 24 Ore: il presidente Cirio si piazza al terzo posto della classifica ma è in assoluto il governatore che ha registrato l’aumento più alto dei consensi in un solo anno. Il test di popolarità vede il gradimento di Cirio schizzare al 59 per cento, ossia ad un soffio dal tre per cento in più rispetto al 2024, quando il livello di gradimento lo davano al 56,1 per cento.

“Un balzo sicuramente meritato – prosegue Franco Graglia – ma per nulla scontato, visto il periodo delicato che stiamo vivendo. L’ottimo risultato è l’ennesima dimostrazione che il lavoro attento e puntuale svolto sul territorio, a totale servizio della comunità, nonché un metodo pragmatico di affrontare difficoltà e problemi sono la carta vincente per governare e fare politica, sempre e solo al servizio del cittadino. Per me Alberto Cirio, che io definisco un fuori classe, è e resterà sempre un esempio da seguire. Lui, con il suo lavoro, rappresenta la “buona politica”, una politica fatta di valori e concretezza, di un ottimo gioco di squadra e un unico obiettivo: far crescere il nostro Piemonte ed i suoi cittadini”.

