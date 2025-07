Eccellenza: l’Albese annuncia il nuovo DS Davide Pedone

Novità di spessore nello scacchiere dell’Albese: alla casella DS, ecco Davide Pedone.

A darne l’annuncio, la società langarola con un post social: “Davide Pedone è il nuovo direttore sportivo dell’Albese 1917. Con un passato da calciatore tra Serie C e D, e recenti esperienze dirigenziali in piazze importanti come Voghera e Imola, Pedone arriva in Piemonte dalla Serie D lombarda, pronto a dare nuova linfa al progetto biancoceleste.

È già al lavoro per costruire la squadra del futuro: i primi innesti valutati, saranno tre giocatori provenienti dalla Lombardia, con alle spalle esperienze significative anche in Abruzzo e Basilicata. Alba è una piazza ambiziosa. Il progetto dell’Albese 1917 mi ha convinto subito“.