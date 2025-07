50 anni di attività per Nord Ovest Spa: realtà di eccellenza nel panorama delle spedizioni e della logistica doganale nazionale e internazionale

Nord Ovest Spa, realtà di eccellenza nel panorama delle spedizioni e della logistica doganale nazionale e internazionale, celebra i suoi 50 anni di attività e conferma il proprio ruolo di partner strategico per le imprese italiane attive nei mercati internazionali. Fondata a Cuneo nel 1975, Nord Ovest ha saputo trasformare la competenza doganale in un asset competitivo, sviluppando soluzioni su misura per le filiere del made in Italy: dall’agroalimentare all’automotive, dalla manifattura al fashion. Con un modello full-service che integra trasporti multimodali, gestione doganale, logistica per merci speciali e consulenza normativa avanzata, l’azienda rappresenta oggi un punto di riferimento per i settori a maggiore complessità logistica e regolatoria.

La storia di Nord Ovest inizia l’8 luglio 1975, quando Francesco Mellano, autotrasportatore, fonda l’azienda per rispondere a un’esigenza concreta del mercato: gestire per conto terzi le pratiche doganali e ridurre i tempi di sosta dei mezzi. Negli anni, l’impresa cresce con l’ingresso dei figli Giovanni Battista, Gianfranco, Eugenio e Cinzia, che contribuiscono alla strutturazione e alla diversificazione dei servizi. Una tappa decisiva arriva nel 1992, con l’introduzione del mercato unico europeo. È in quel momento che l’azienda sceglie di ampliare la propria offerta entrando nel mondo delle spedizioni internazionali e della logistica. Attraverso investimenti mirati, acquisizioni e una costante attenzione alla qualità, Nord Ovest evolve in un operatore integrato, capace di gestire l’intera catena logistica, dalla documentazione alla distribuzione. Oggi l’azienda è riconosciuta per la leadership in segmenti a forte specializzazione. La guida dell’azienda è affidata alla terza generazione della famiglia Mellano, con un assetto di governance moderno e a prevalenza femminile. Una leadership che punta a consolidare i valori fondanti – affidabilità, precisione, specializzazione – e a rafforzare la vocazione di Nord Ovest come partner d’eccellenza per le imprese italiane in un contesto globale in continua evoluzione.

“Festeggiare 50 anni non è solo un traguardo, ma un’occasione per rilanciare con forza il nostro impegno verso l’innovazione, la sostenibilità operativa e la valorizzazione delle competenze. Oggi più che mai le aziende hanno bisogno di partner che conoscano le regole del commercio internazionale e sappiano trasformarle in opportunità concrete. Questo è il nostro mestiere e continueremo a farlo con la stessa passione di sempre”, commenta Valentina Mellano, CEO di Nord Ovest.

Nel 2024 l’azienda ha movimentato oltre 23.000 container TEU e più di 244.000 tonnellate di merce, servendo un portafoglio di oltre 1.100 clienti attivi nei principali mercati europei. I ricavi nel 2024 hanno raggiunto i 48 milioni di euro, in crescita del +2% rispetto all’anno precedente. Oggi Nord Ovest impiega 125 collaboratori specializzati e opera attraverso cinque sedi: il quartier generale di Cuneo, il polo logistico di Mondovì, le sedi portuali di Genova e Vado Ligure, e l’hub per le spedizioni aeree di Grugliasco. I 15.000 mq di magazzini di proprietà consentono l’erogazione di servizi su misura anche per merci soggette ad accise, alimentari, biologiche e refrigerate.

Fondata nel 1975 a Cuneo, Nord Ovest S.p.A. è una realtà di eccellenza nel panorama della logistica nazionale e internazionale. Con un’esperienza di oltre 50 anni, si è evoluta da agenzia doganale familiare a fornitore integrato di servizi logistici e doganali a valore aggiunto. La sua crescita è stata sostenuta da investimenti strategici, espansione della rete di sedi in Piemonte e Liguria e da una cultura aziendale che unisce radicamento territoriale e apertura globale. Oggi Nord Ovest conta 125 collaboratori e una rete di 5 sedi operative, tra cui spiccano l’HQ di Cuneo, il magazzino strategico di Mondovì, le sedi operative di Genova, Vado Ligure e Grugliasco. La governance dell’azienda è affidata a una combinazione tra le nuove generazioni della famiglia fondatrice Mellano e manager di consolidata esperienza. Nel 2024 l’azienda ha registrato ricavi pari a 48,0 milioni di euro, con un EBITDA di 3,4 milioni e un utile netto di 2,0 milioni di euro.

