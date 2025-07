Si resta in Piemonte per il secondo nome al centro della rete per Mondovì Volley. La società monregalese si è infatti assicurata le prestazioni di Chiara Bergese, che dunque si affianca alla già annunciata Anna Aliberti come centrale dall’alto dei suoi 187 cm di altezza.

Classe 2003, Chiara inizia a giocare a pallavolo nella sua città natale, Carmagnola, ma viene subito “intercettata” da Pinerolo, che la inserisce senza dubbi nel suo settore giovanile. Da lì il percorso di crescita è costante, fino ad arrivare al 2020-21, stagione con cui conclude la sua esperienza nel settore giovanile.

Per la sua prima esperienza da senior, Chiara Bergese sceglie la Savis Cargo Broker di Volpiano, in B1, per poi approdare nella stagione successiva alla Arredo Frigo-Valnegri Acqui TermeItalia nella stessa categoria. Sempre in B1, poi, è la prima esperienza extra-regione, con la chiamata della Gesancom Marsala nel 2023-24. Prima dell’approdo a Mondovì, ha disputato l’ultima stagione con la maglia del Volley Parella Torino.

Carica per il suo approdo nel Monregalese, “Kia” dichiara: “Sono molto contenta di iniziare questa nuova stagione in una piazza importante come Mondovì. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, lo staff e i tifosi che sicuramente ci aiuteranno con il loro sostegno. Sono pronta a dare il massimo per raggiungere risultati importanti. Non vedo l’ora di iniziare e di vivere questa nuova avventura.”

APPROFONDIMENTO – LA CARRIERA DI CHIARA BERGESE

…-2021: giovanili Pinerolo (A2)

2021-2022: Savis Cargo Broker (B1)

2022-2023: Arredo Frigo-Valnegri Acqui TermeItalia (B1)

2023-2024: Gesancom Marsala (B1)

2024-2025: Volley Parella Torino (B1)