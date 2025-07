Venerdì 11 Luglio 2025 H 21.00 a Vicoforte, nel Chiostro Casa Regina Montis Regalis, si terrà l’unico appuntamento previsto per la Provincia di Cuneo di NAPOLI SOUL, un concerto ideato ed organizzato da Bramafam Co- Creative Italian Experiences di Saluzzo, per portare in Piemonte la possibilità di unirsi ai festeggiamenti in corso di Napoli 2500 (anni dalla sua fondazione).

Ad interpretare il raffinato viaggio musicale che fonde l’intensità melodica napoletana con i ritmi afroamericani, le sonorità del Jazz, del blues e R&B, sarà un ensemble d’eccezione, con musicisti provenienti dai più importanti Jazz Festival nazionali ed una voce soul femminile di grande intensità espressiva, profonda emotività e timbro potente. I brani hanno tutti arrangiamenti originali del Maestro e Direttore d’Orchestra Gianni Pepe, che ha avuto

l’onore di accompagnare Dee Dee Bridgewater e i New Yorker voices in due edizioni del Ravello Jazz Festival.

Emy Spadea (voce e band leader) Gianni Pepe (arrangiamenti e pianoforte), Vincenzo Martire (sax), Gaetano Fasano (percussioni e batteria) e Michelangelo Tommaso (contrabbasso) proporranno un repertorio dove i grandi classici napoletani duetteranno con il Soul Internazionale, ripercorrendo le radici del Mito di Parthenope: quel canto seducente, sentimentale, spontaneo, frutto del dia- logo fra idee e generi differenti che Pino Daniele reinventò poi a partire dagli anni ‘70.

Nel chiostro seicentesco, allestito per l’occasione da Artis.121 di Piasco, a pochi metri dal Santuario di Vicoforte che dal 2017 ospita le spoglie di Vittorio Emanuele III, Ferdinando Maria Gennaro, Principe di Napoli, il pubblico potrà assistere ad un concerto con un insolito mix di stili, ad alto impatto emozionale e dal timbro estremamente contemporaneo. Per chi desidera cenare è disponibile la formula Full Experience, con servizio buffet.

Prenotazione obbligatoria.