Officine Mattio è lieta di annunciare la sua partecipazione al Giro d’Italia Women 2025 al fianco del team BePink – Imatra – Bongioanni, che affronterà la corsa a tappe più importante del calendario femminile italiano in sella al modello top di gamma della casa cuneese, la Lemma RT, proposto in una livrea speciale disegnata esclusivamente per la squadra.

“Siamo felici di accompagnare BePink in questa importante sfida” – dichiara Giovanni Monge Roffarello, CEO di Officine Mattio – “Il Giro d’Italia Women rappresenta un momento chiave della stagione e la nostra partnership con BePink celebra il talento, la determinazione e l’identità di una squadra che condivide la nostra stessa visione: quella di un ciclismo fatto di eccellenza, stile e passione.”

Le cicliste del team hanno in dotazione una Lemma RT in edizione speciale, un gioiello di ingegneria ciclistica progettato da Officine Mattio e prodotto interamente in Italia.

Questa versione esclusiva si distingue per una livrea raffinata e suggestiva, ispirata alle tonalità emblematiche della Corsa Rosa: il rosa intenso, il bianco perlaceo e dettagli in argento evocano l’eleganza e la determinazione che contraddistinguono il ciclismo femminile.

La trama rocciosa prende spunto dal Monviso, simbolo iconico del territorio cuneese e fonte di ispirazione per il logo OM di Officine Mattio, valorizzando le venature della serpentinite, roccia tipica del “Re di Pietra”.

Ogni telaio integra dettagli tecnici di altissima gamma, rendendo la bicicletta non solo uno strumento di performance, ma anche una dichiarazione di stile e identità. La Lemma RT diventa così un simbolo tangibile dell’impegno di Officine Mattio nel conquistare nuovi traguardi di eccellenza sulle strade d’Italia e del mondo.