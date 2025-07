Il Comune di Bra ha deciso di programmare una serie di servizi sempre più mirati a soddisfare le esigenze della popolazione over 65 e per farlo ha deciso di chiedere ai diretti interessati le priorità da perseguire. L’Amministrazione comunale ha infatti aderito, unitamente ai Servizi Socio-Assistenziali del territorio, al progetto “Centro inte(g)razione: insieme, non soli – Bra una comunità che cura”, iniziativa promossa nell’ambito del Bando Invecchiamento attivo della Regione Piemonte da Confcooperative Piemonte Sud e dal Consorzio di Cooperative Sociali Socialcoop.

Il progetto prevede l’invito rivolto a un campione significativo di over 65 residenti a Bra a dedicare una piccola parte del proprio tempo e sottoporsi a un colloquio individuale che potrà svolgersi presso il municipio oppure direttamente al proprio domicilio per indicare le strategie che l’amministrazione dovrebbe seguire. L’obiettivo della ricerca è quello di rilevare in maniera partecipata i bisogni della cittadinanza, al fine di promuovere azioni mirate alla prevenzione, alla salute e al benessere, valorizzando tutte le risorse presenti nel nostro territorio e sviluppando servizi sempre più adeguati alle reali esigenze della popolazione.

A tal fine, i cittadini prescelti riceveranno nei prossimi giorni una lettera nella quale verranno indicati i recapiti telefonici da contattare se interessati (si tratta dello 348-0037205, numero di telefoni di Valentina Cilla, referente dell’iniziativa, e dello 0172-438111, centralino del Comune di Bra). La partecipazione all’attività è volontaria, gratuita e anonima e i dati personali raccolti saranno trattati nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di privacy e protezione dei dati personali.

“Per noi”, commentano il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, e l’assessore alle politiche sociali Lucilla Ciravegna, “l’opinione dei nostri cittadini rappresenta un contributo prezioso per il miglioramento dei servizi rivolti alla popolazione e per questo abbiamo ritenuto opportuno studiare insieme a loro servizi sempre più efficaci”.