Alba: delegazione albese alla Festa Major della città gemella Sant Cugat

Dal 27 al 29 giugno scorsi l’assessore ai Gemellaggi del Comune di Alba Davide Tibaldi e la consigliera Rosanna Martini hanno partecipato per la prima volta alla Festa Major di Sant Cugat del Vallès (Spagna).

Durante la permanenza nella cittadina della Catalogna gemellata con Alba, i due esponenti dell’Amministrazione albese hanno visitato l’Escola Ciutat d’Alba, la scuola con classi per l’educazione primaria e per l’infanzia, nata nell’anno scolastico 2007-2008 ed intitolata alla Città di Alba, in omaggio al gemellaggio siglato proprio nel 2007.

Nel pomeriggio del 27 giugno, l’assessore Tibaldi e la consigliera Martini hanno presenziato anche all’inaugurazione della mostra “Artisti gemellati: Alba e Sant Cugat” con opere di pittori albesi emergenti e artisti di Sant Cugat. Tra gli altri, per Alba, in esposizione i dipinti di Renato Cane in arte Caren che ha omaggiato all’Amministrazione comunale albese un dipinto con il logo della seconda tappa Vuelta, Alba – Limone Piemonte, in programma per domenica 24 agosto sul territorio della Provincia di Cuneo.

In serata, gli amministratori albesi sono stati ospiti della cena di gala. Nella mattinata del 28 giugno la delegazione albese ha visitato il Monastero di Sant Cugat, il più importante della contea di Barcellona con il suo magnifico chiostro romanico. Mentre la sera hanno partecipato al concerto di musica classica dell’orchestra sinfonica della scuola Fusiò di Sant Cugat.

«La visita a Sant Cugat in occasione della Festa Major è stata una bella esperienza di amicizia e di scambio – dichiarano l’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi e la consigliera Rosanna Martini – Abbiamo partecipato ad alcune delle tantissime iniziative organizzate nell’ambito della festa ed abbiamo incontrato gli esponenti dell’Amministrazione e del Comitato di Gemellaggio Sant Cugat – Alba che lavora tutto l’anno, insieme al Comitato Alba – Sant Cugat, per mantenere vivi i rapporti tra le due città. Ringraziamo vivamente tutti per l’accoglienza e per le attività svolte costantemente».