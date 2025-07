Sabato 12 luglio arrivano le Maske a Baracco, una piccola ma suggestiva borgata della Valle Ellero. Ogni secondo fine settimana di luglio a partire dal 2015, Baracco, si risveglia. Sono i giorni di Maske in una Notte di Mezza Estate, un evento pensato, creato e orchestrato da volontari – residenti, villeggianti, o provenienti dai paesi limitrofi.

Una giornata all’insegna del mistero, della magia, del buon cibo e del divertimento. Tutto, o quasi, è pronto per accogliere al meglio i partecipanti a uno degli eventi più curiosi dell’estate monregalese: “Maske in una notte di mezza estate”, felice connubio tra le masche del territorio e le Fairies di Shakespeare.

Grazie al patrocinio della regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e dell’ATL del Cuneese e ai contributi di Fondazione CRC, del Comune di Roccaforte e di alcune realtà del territorio, MASKE in una notte di mezza estate si farà ed è ormai alle porte. L’ente capofila 2025 sarà nuovamente il Circolo ACLI Amici di Prea, in collaborazione con Esedra Mondovì e con un gruppo di amici che ama il proprio territorio e si dedica con passione alla promozione della Valle Ellero.

La festa varia leggermente ogni anno, mantenendo però alcuni punti fermi tra cui l’allestimento aereo del paese con suggestive sagome di masche, civette, gufi e Sarvan dislocate nella borgata. Al sabato pomeriggio i giochi e laboratori maskerini (pensati per i bambini e a tema masche) e l’uscita alla ricerca di erbe spontanee, curative e magiche con il guardaparco del Parco Naturale Alpi Marittime Ivan Pace, esperto conoscitore delle piante e del loro utilizzo. La passeggiata quest’anno sarà ancora più intrigante perché accompagnata dal volo di una poiana.

Alle ore 17.30, un momento culturale dedicato alla figura della masca o ad altre particolarità del territorio. L’incontro è tenuto dall’appassionato di storia locale, l’ing. Augusto Taricco e mediato dal giornalista Giovan Battista Rulfi, autore di un libro sulle masche del Kyé pubblicato qualche annoi fa. “Il libro del Comando. Un mistero rivelato” è l’attraente titolo della conferenza, ricco di mistero e di fascino che lascia presupporre nuove e accattivanti leggende legate al territorio e alla magia.

Fin dalla prima serata un caratteristico mercatino sarà allestito nel paese per far conoscere prodotti locali, opere di artigianato, libri e curiosi oggetti legati all’evento.

La cena, che dal 2015 al 2019 era itinerante per le vie del borgo, dopo la pandemia si è trasformata in cena statica che viene servita nella piazza di accesso alla borgata. Solo gli “zuccherini spiritosi” e il “Sucre Brusà” denominato “Coca Lola” vengono serviti in postazioni prestabilite lungo il percorso e vengono consumati in piedi o in sedute occasionali. Continua invece la tradizione di proporre prodotti tipici del territorio a km 0 e il montone, piatto apprezzato sia in queste zone che dai Tudor, attualizzato e servito sotto forma di arrosticini.

Dopo cena le opzioni sono molte: camminando per le vie della borgata non è difficile incontrare Shakespeare che enuncia i passi tratti dai suoi scritti in lingua originale, tradotti in italiano da una Fairy e in kyé da Marilena Unia, profonda conoscitrice e divulgatrice di questo antico linguaggio parlato ormai da pochi. Anche importanti brani della poesia ottocentesca italiana e spagnola sono stati tradotti in Kyè e verranno declamati da curiosi personaggi in costume. Da non perdere le narrazioni di alcune donne del paese che raccontano suggestive storie sulle masche del territorio o su un vecchio sacerdote di Baracco che pare sapesse affrontare con disinvoltura anche le situazioni più improbabili.

Lungo il percorso le incantevoli note di arpa e organetto delle Viroundar e, alla Lova del Bal, l’avvincente spettacolo degli Artusin, grandi collaboratori e animatori dell’evento, che quest’anno propongono “Elun’mask”: chissà cosa ci vorranno raccontare!

Un nuovo spettacolo teatrale animerà la festa. Si tratta di “Le streghe son tornate”, teatro di figura con pupazzi da parata a cura della compagnia I Follari del Museo dei Burattini di Monale (AT).

In un angolo misterioso verrà riproposto il “Caffè a la casarola”, come veniva preparato un tempo in questi luoghi, e alcune abili “chiaroveggenti” sveleranno il futuro interpretando i fondi di caffè. Ma non è tutto! Una simpatica cartomante vi aspetta e vi darà previsioni gradevoli sul vostro futuro utilizzando i tarocchi

Un team di fotografi immortalano i momenti più belli e propongono scatti con i personaggi più curiosi della manifestazione. I bambini possono prendere parte a laboratori e creare ricordi da portare a casa. Si fanno passeggiate accompagnate nel bosco fin alla “Lova del Bal” o fin alla “Lova delle masche” deve vengono proposti curiosi spettacoli e dove non è difficile incontrare dispettosi Sarvan che sbucano improvvisamente dai cespugli.

È grazie a Marilena Unia, che ha avuto quest’idea originale e a tutti i numerosi volontari che siamo giunti all’undicesima edizione di questa festa che mantiene il format consolidato delle trascorse edizioni ma propone nuovi spettacoli e attrazioni che la rendono ancora più appetibile. L’accesso all’evento permetterà di visitare la suggestiva borgata allestita a tema e di beneficiare delle varie forme di animazione proposte.

Per accogliere al meglio le persone che parteciperanno alla manifestazione e offrire a tutti la possibilità di visitare Baracco e usufruire delle numerose iniziative organizzate per l’occasione, è previsto, per chi non intende cenare, un biglietto di ingresso alla borgata di 5,00 euro, solo per gli adulti, comprensivo di una consumazione.

La quota di partecipazione alla cena con le eccellenze del territorio è di € 22,00 per gli adulti (bambini con menu dedicato: 0/5 anni gratuiti – 6/12 anni € 10,00) – acqua compresa, vino e altre bevande escluse ed è comprensiva di ingresso alla borgata e del simpatico gadget realizzato per l’occasione.

Prenotazione online obbligatoria per la cena entro venerdì 11 luglio inquadrando il QR Code della locandina o su whatsapp sul numero 335 1242608. Servizio navetta gratuito (andata e ritorno) con partenza da Norea disponibile dalle ore 18.00.

Non andate via: allo scoccare della mezzanotte la grande piazza di Baracco si animerà di strani personaggi e qui, Candy de Falco ci proporrà uno scenografico spettacolo di fuoco. Al temine, come ogni anno, verrà bruciata la Maska tra musica, balli e suggestioni!

La festa, però, non finisce qui ma continua in piazza con servizio bar, animazione e musica con il DJ Fabio F.

E la domenica mattina? Per chi ama la montagna ed è curioso del territorio, alle ore 9.00 si ritrovi in piazza a Baracco. Da lì partirà un’avventurosa escursione sul nuovo percorso verso la Matutina. Il giro ad anello sarà accompagnato dalla guida escursionistica Daniele Bottero. Costo € 5,00. Prenotazione obbligatoria al numero 333 1947057. L’evento è organizzato dall’associazione Kyè+.

Vi aspettiamo a Baracco per dar vita all’incantesimo!

cs