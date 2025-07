La quinta edizione del “Cuneo Bike Festival” si svolgerà da giovedì 18 a lunedì 22 settembre 2025 e avrà come filo conduttore le “scelte”, sinonimo di consapevolezza e di prendersi il tempo per soppesare le proprie azioni in termini di mobilità e compierle con coscienza. Annunciati anche i nomi dei primi due ospiti di quest’anno. Con due appuntamenti gratuiti al cinema Monviso, il CNBF proporrà venerdì 19 settembre una serata con Francesco Frank Lotta, noto conduttore di Radio Deejay ma anche videomaker, regista e viaggiatore lento. Sabato 20 settembre, invece, grazie alla rinnovata collaborazione con Karhu, salirà sul palco Paolo Bettini, uno dei ciclisti italiani più vincenti di sempre.

Promosso e organizzato dall’ufficio mobilità del Comune di Cuneo con numerosi partner, il “Cuneo Bike Festival” 2025 avrà nuovamente il suo quartier generale nel cuore della città, con il villaggio in piazza Galimberti che ospiterà eventi, talk, ciclofficina e pump track. Da piazza Galimberti partiranno alcune pedalate che porteranno il festival in giro per la città, e non solo. Per maggiori informazioni e aggiornamenti visitare il sito internet www.cuneobikefestival.it.

“Dalla chiusura dell’edizione 2024 il ‘Cuneo Bike Festival’ non si è mai fermato, continuando ad offrire appuntamenti nella sua versione ‘off’ – spiega Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo -. Dall’ottobre dell’anno scorso ad oggi, infatti, abbiamo proiettato il docufilm sul viaggio in Antartide dell’ultracyclist Omar Di Felice, raccontato di pedalate solidali e grandi viaggi, partecipato a eventi come il ‘Terres Monviso Outdoor Festival’ di Saluzzo, il ‘Cuneo Montagna Festival’ e la Granfondo ‘La Fausto Coppi Generali’.

Tutte queste iniziative hanno permesso di tenere alta l’attenzione sui valori e sulle tematiche che animano il CNBF, arricchendo l’offerta culturale cittadina di nuove storie e di nuovi punti di vista sulla mobilità dolce. Per scaldare le gambe, a ridosso del festival riproporremo eventi molto apprezzati come il ‘Bike to school’ e il ‘Bike to work’, cercando ancora una volta di coinvolgere la comunità in una riflessione consapevole sull’uso della bicicletta come compagna di grandi avventure ma anche nella vita di tutti i giorni”.

“A Cuneo raccontiamo le persone che in un modo o nell’altro hanno a che fare con la bicicletta – continuano i due direttori artistici del ‘Cuneo Bike Festival’, Giulia Poetto e Stefano Zago a proposito del tema del CNBF 2025 – perché qualunque mezzo, per quanto bello, da solo non può fare nulla, serve qualcuno che lo veda, che lo guardi, che intuisca quante potenzialità di cambiamento contenga, che lo provi e lo racconti ad un amico, che lo scelga.

Spostarsi in maniera differente è una scelta, spostarsi in sicurezza, con attenzione agli utenti più fragili è una scelta, spostarsi e respirare, rispettare l’ambiente, guardarsi attorno, scoprire luoghi, è una scelta. Le scelte ispirano, trasmettono, incuriosiscono. Le scelte fanno crescere”.

Dj, videomaker e viaggiatore lento, Francesco Frank Lotta è da anni il narratore del viaggio su Radio Deejay, dove dal 2013 conduce la trasmissione “Deejay On The Road”. Nel 2018 ha pubblicato “Ritorno alle terre selvagge”, racconto del suo percorso in Alaska sulle orme di Chris McCandless. È il regista di “Tratti. Patagonia”, documentario che ripercorre le tappe di “Patagonia. Viaggio in bici ai confini del mondo” (Terre di mezzo, 2025) scritto con Paolo Penni Martelli e Willy Mulonia.

Professionista dal 1997 al 2008, Paolo Bettini è stato uno dei ciclisti italiani più vincenti di sempre. Nel suo palmarès, tra gli altri, un oro olimpico, due mondiali in linea, un campionato italiano, due Liegi-Bastogne-Liegi, due Lombardia, una Milano-Sanremo, una tappa al Tour de France, due al Giro d’Italia e cinque alla Vuelta. Oggi si dedica alla promozione del cicloturismo e all’organizzazione di eventi gravel come la GeoGravel Tuscany.