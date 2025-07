Mattinata speciale per i bambini dell’Estate Ragazzi di Fossano, che hanno potuto vedere il “dietro le quinte” della tutela ambientale e del ripopolamento dei nostri fiumi, attraverso l’immissione di 5000 trotelle da parte della Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee.

Gli avannotti sono stati liberati nell’area del Parco Fluviale fossanese, nelle vicinanze del centro ippoterapico. “Questi piccoli pesci – ha spiegato a dei bambini curiosi e molto attenti, il presidente provinciale e regionale Fipsas Giacomo Pellegrino – appartengono tutti ad una specie autoctona, cioè tipica dei nostri fiumi, ossia la trota marmorata.

Proprio per questo, perché sono tipiche di questi corsi d’acqua, come Federazione, in accordo con la Provincia di Cuneo, possiamo fare delle immissioni in diversi tratti e in numerosi comuni della Granda. Un’attività che rientra nelle priorità della Fipsas – precisa Pellegrino – perché è fondamentale per mantenere in equilibrio l’ecosistema dei nostri fiumi”.

I tanti bambini hanno ascoltato con interesse le informazioni su questa procedura, spiegata dal responsabile Fipsas della didattica Valerio Bertaina: “Nel mese di dicembre, con azioni assolutamente non invasive, – ha sottolineato Bertaina – recuperiamo le uova che la trota porta in pancia. Queste uova sono poi allevate nell’incubatoio di Cussanio, a Fossano, gestito dall’associazione Pesca Ambiente in collaborazione con la Fipsas. Una volta nati, gli avannotti vengono riportati qui, nei fiumi del Cuneese dove sono nati”.

“Gli avannotti liberati nel fiume – precisa il presidente Pellegrino – sono geneticamente certificati di tipo trote marmorate. Allevarli nell’incubatoio significa salvare oltre il 90 per cento di queste trotelle: una percentuale molto alta rispetto al 15/20 per cento che si verifica in natura.

Come presidente Fipsas e anche come assessore all’Ambiente del Comune di Fossano – ha concluso Giacomo Pellegrino – credo sia importante coinvolgere i bambini in queste buone pratiche di tutela dell’ambiente che ci circonda e ogni volta il loro entusiasmo è contagioso. Ringrazio tutti i volontari che quotidianamente si adoperano per rendere tutto ciò possibile e grazie anche alla polizia venatoria con la quale c’è un’ottima collaborazione. Sono poi molto contento che alle operazioni di ripopolamento abbia partecipato anche Franco Graglia, il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte, che è sempre molto attento al mondo della pesca”.

“ripopolamento dei nostri fiumi, fatto esclusivamente con l’immissione di pesci autoctoni come è la trota marmorata, è indispensabile per preservare la tipicità e la ricchezza dei nostri corsi d’acqua – ha sottolineato il vicepresidente Graglia -. Inoltre è davvero bello vedere questi bambini, gli adulti di domani, così interessati all’ambiente che li circonda e alla sua tutela. Sono certo che anche da grandi ricorderanno questa giornata con la Fipsas come una bella esperienza”.

All’operazione di ripopolamento della Fipsas, era presente il vicesindaco Donatella Rattalino, che ha anche la delega ad Istruzione e Scuola.