Tunnel a singhiozzo ma il Piemonte riapre la porta per l’Europa

Il Piemonte riapre (seppur a singhiozzo). Nel pomeriggio di venerdì 27 giugno si è tenuta l’inaugurazione del Tunnel di Tenda Bis: dopo anni travagliati, caratterizzati da vi­cende, controversie, imprevisti, casi giudiziari e polemiche, il traforo riapre, a senso unico alternato con semaforo e con fasce orarie, segnando così l’inizio della fine dell’isolamento della regione (e della Granda) verso la Fran­cia e il resto dell’Europa. Il taglio del nastro è avvenuto all’imbocco della galleria, sulla SS 20, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot. Presenti il viceministro delle Infra­strutture e dei Trasporti Edo­ardo Rixi, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e della Regione Liguria Marco Bucci e il prefetto di Cuneo Mario Sava­stano.

Hanno partecipato alla cerimonia i membri delle delegazioni italiana e francese della Conferenza Intergovernativa Italia-Francia, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e degli Enti locali regionali e provinciali e i primi cittadini del territorio fra cui il sindaco di Limone Piemonte, Massi­mo Riberi, e di Tenda, Jean-Pierre Vassallo. Presenti il commissario di Governo, Ni­cola Prisco, e i rappresentanti dell’Impresa Consorzio Sta­bi­­le Edilmaco. Hanno partecipato per Anas (società del Gruppo Fs Italiane) l’am­mi­ni­stratore delegato Claudio Andrea Gemme, il presidente Giuseppe Pecoraro, il re­spon­sabile della Struttura Ter­ritoriale del Piemonte e della Valle d’Aosta Angelo Ge­melli. La riapertura del tunnel segna un primo passo verso la regolare viabilità in uno snodo cruciale per il territorio, come sottolinea il presidente Alberto Cirio: «Non è una festa, ma una riapertura che ci dice che abbiamo risolto un problema, ereditato in tutta la sua complessità e negli errori del passato, su cui si è abbattuta anche un po’ di sfortuna, con le calamità naturali che hanno colpito in modo eccezionale questa vallata. Con determinazione ed impegno, con il passo alpino, apriamo: è l’inizio della fine dell’isolamento del Pie­monte». «Una giornata di ringraziamento, per la pazienza delle popolazioni e per gli operai che hanno faticato d’inverno e d’estate – così il ministro Matteo Salvini –. E poi, di soddisfazione: c’eravamo infatti presi un impegno ed una promessa, di riaprire il Tenda entro giugno 2025. Tornano i flussi fra province importanti, il che vuol dire soldi, lavoro, bellezza, turismo e sicurezza».

Soddisfatto e sollevato il sindaco di Limone Piemonte Mas­simo Riberi: «Dopo anni difficili, segnati da disagi, isolamento e profonde difficoltà economiche e sociali, possiamo finalmente celebrare la riapertura del nostro tunnel di Tenda: un’opera strategica, collegamento vitale fra Li­guria, Piemonte e Francia, che tornano ad unire territori, famiglie, imprese, turisti e la­voratori, frutto anche del co­stante impegno e della determinazione».

L’apertura al traffico del nuo­vo tunnel di Tenda (lungo 3,2 chilometri con una carreggiata larga complessivamente 6,5 metri che ospita una corsia di marcia di 3,5 metri, una corsia di emergenza di 2,7 metri e una banchina di 0,3 metri) ripristina così il collegamento attraverso le valli Vermenagna e Roja, interrotto bruscamente nell’autunno del 2020 dalla devastazione provocata dalla tempesta Alex. Il nuovo tunnel è stato ufficialmente riaperto al traffico sabato 28 giugno, dalle 12 alle 21 e domenica 29, invece, dalle 6 alle 21, facendo registrare oltre 10mila passaggi. Nei giorni feriali le aperture saranno previste nelle seguenti fasce orarie: dalle 6 alle 9; dalle 12,30 alle 14,30; dalle 18 alle 22. Nei weekend il tunnel sarà percorribile dalle 6 alle 21. Il 16-17 luglio nuovo tavolo con i francesi per l’estensione dal 18 luglio dell’orario 6-21 per tutta l’estate. Il transito all’interno del nuovo tunnel sarà regolato a senso unico alternato. Fino a settembre 2025 è previsto il divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. L’ultimazione degli interventi è prevista per la primavera 2026.

I primi interventi dovevano partire nel 1991: una lunga storia di imprevisti e rinvii

Il Tunnel di Tenda è un traforo situato sotto il Colle di Tenda ed è parte integrante della Strada Statale 20, a sua volta parte del percorso della Strada Europea 74: progettato dall’ingegner Giovanni Delfino e lungo 3.182 metri, collega Limone Piemonte e Tende, Italia e Francia. Nel 1989, in seguito ad una frana, nacque l’idea di ammodernare il tunnel, con l’approvazione del progetto nello stesso anno. Secondo il cronoprogramma originario, i lavori sarebbero dovuti partire nel 1991, con l’apertura al traffico nel 1995: precisamente, i tempi previsti erano di 28 mesi per la costruzione della galleria e delle opere sugli imbocchi e 8 mesi per il completamento, compresi i collaudi. La storia realizzativa del Tunnel di Tenda Bis è dir poco travagliata, fra ritardi burocratici, imprevisti, casi giudiziari e calamità naturali: l’avvio effettivo dei lavori giunse a fine 2013. Nel 2016, le operazioni furono interrotte per due volte, a causa delle falde acquifere rinvenute durante gli scavi. Nel 2017, un altro stop: la Procura di Cuneo sequestrò il cantiere per permettere accertamenti ai consulenti tecnici, nell’ambito di un’indagine per la frode nelle pubbliche forniture e il furto aggravato, con 17 indagati. Rescisso il contratto con la società appaltatrice, nel 2020 venne formalizzata la consegna definitiva dei lavori all’impresa Consorzio Stabile Edilmaco. Nell’ottobre 2020, però, la tempesta Alex causò gravi danni sul versante francese, tra cui il crollo del viadotto storico sulla RD6204 e del viadotto appena costruito sul fosso della Cà e danneggiamenti, seppur minori, anche sul versante italiano, con erosione concentrata e smottamenti: il Tenda Bis, quindi, è stato nuovamente chiuso per le lavorazioni di sistemazione propedeutiche alla riapertura, tra le quali la realizzazione del nuovo ponte di scavalco del fosso del Cà, la modifica degli imbocchi delle due gallerie sul versante francese, la messa in sicurezza del vallone del Cà, la sistemazione idraulica del torrente Roya e molte altre opere minori. Il resto, è storia recente: il cantiere riparte nel 2021, fino alla riapertura del tunnel al traffico (a senso unico alternato) alle 12 di sabato 28 giugno 2025.