Trattamenti mirati «Il drone vola dove il trattore fatica»

Cosa può accadere se presente e futuro, nell’ambito a­gri­­tech, si incontrano? Dalle collisioni si può uscire “urtati” o “rinvigoriti”, di certo nulla è e sarà come prima. Partiamo così nel de­scri­vere la settima edizione dell’Agribusiness Innovation Lab, il programma di accelerazione promosso da Réseau Entreprendre Piemonte con il sostegno di Fondazione Crc e Fondazione Crt, pensato per valorizzare le migliori idee imprenditoriali in ambito agroalimentare.

Durante la cerimonia di premiazione, in scena giovedì scorso presso la sede di Confindustria Cuneo, in una Sala Michele Ferrero gremita di imprenditori, innovatori e investitori, le startup partecipanti, introdotte dai saluti di Matteo Rossi Sebaste, vicepresidente di Confin­dustria Cu­neo, hanno presentato i propri progetti e condiviso i risultati di un percorso di accompagnamento imprenditoriale durato oltre tre mesi. L’iniziativa ha raccolto 30 candidature provenienti da tutta Italia: i 17 progetti selezionati hanno potuto usufruire di oltre 800 ore di supporto tra attività di mentoring, workshop tematici e coaching individuale grazie ad un team dedicato, oltre ad aver avuto accesso a un ampio network nazionale e internazionale.

Tra i premiati la cuneese Droply ha ricevuto il premio Innovazione: un riconoscimento che premia non solo il progetto, ma anche l’impegno di una squadra che sta crescendo con coerenza e visione. La bontà dell’idea è testimoniata anche dalla finale conquistata al Premio Ancalau 2024.

Il team della startup, già coinvolto in un programma di pre-incubazione offerto da I3p, è composto da diverse figure, con competenze diverse in tecno­logia, marketing e finanza, fornendo una base solida per un’attività imprenditoriale di successo. L’area tecnica include il ceo Stefano Prima­te­sta (foto in alto).

Come nasce Droply e quale problema mira a risolvere?

«Droply nasce da un’esigenza concreta che chi lavora nei vigneti collinari e montani conosce bene: trattamenti faticosi, spesso pericolosi e poco efficienti. Volevamo una soluzione tecnologica che liberasse l’agricoltore da sforzi inutili e aumentasse l’efficacia degli interventi. Da qui, l’idea di usare droni intelligenti per la spruzzatura mirata e il monitoraggio di precisione».

Qual è il valore aggiunto del vostro servizio rispetto ai metodi tradizionali?

«Con Droply si eliminano molte delle criticità: niente più trattori in pendenza, niente più irrorazioni manuali. I nostri droni operano automaticamente, con alta precisione, riducendo l’uso di fitofarmaci fino al 30% e il consumo d’acqua fino al 90%. Inoltre, il sistema è pensato per garantire sicurezza, efficienza ed ecosostenibilità».

In cosa consiste il sistema di “spruzzatura” che state brevettando?

«Stiamo sviluppando un sistema innovativo che ottimizza l’interazione tra drone e ugelli, in modo da garantire una distribuzione uniforme anche in condizioni difficili. Questo è un punto cruciale per migliorare l’efficacia dei trattamenti e ridurre la deriva del prodotto chimico».

I droni fanno tutto da soli? Quanto è automatizzato il processo?

«Molto. L’agricoltore imposta il trattamento, il drone esegue. Inoltre, offriamo un ciclo completo: raccolta e analisi dati, monitoraggio pre e post trattamento, mappe di prescrizione e valutazione. È una vera integrazione con l’agricoltura di precisione».

Il mercato come ha risposto a questa innovazione?

«Il settore dell’agricoltura 4.0 in Italia è in forte crescita: 2,5 miliardi di euro nel 2023, e ci aspettiamo un +16% annuo nei prossimi cinque anni. Noi ci rivolgiamo a un segmento specifico: le aziende vitivinicole con pendenze superiori al 30%, un mercato servibile da oltre 3,7 milioni di euro».

Qual è il modello di business di Droply?

«Abbiamo tre livelli di servizio: solo monitoraggio (100 €/ha), solo spruzzatura (150 €/ha), oppure il pacchetto completo (260 €/ha). Questo ci permette di adattarci alle esigenze di ogni realtà agricola».

E sul fronte sviluppo, a che punto siete?

«Abbiamo completato il primo prototipo da 30 litri. Ora siamo nella fase di test e dimostrazioni con aziende pilota. Il lancio sul mercato è previsto per l’anno prossimo, seguito dal consolidamento nei due anni successivi».

Chi c’è dietro questo progetto?

«Un team multidisciplinare con competenze in ingegneria aerospaziale, automazione, controllo e management dell’innovazione. Insieme, uniamo know-how tecnico e visione imprenditoriale per rivoluzionare il modo in cui si trattano i vigneti».

Le colline di Langhe, Roero e Monferrato si preparano a decollare.