«Scienza e fede? Sono compatibili e complementari»

Docente di Fisica Ma­tematica pres­so l’U­ni­ver­sità di Torino, in pensione da poco più di un anno, Bruno Barberis coniuga da anni i suoi molteplici interessi scientifici inerenti in particolare alla cosmologia con un’attività di promozione della conoscenza sindonica. Presidente e poi di­rettore scientifico del Centro In­terna­zionale di Sindono­logia di Torino, per anni presidente della Confraternita del SS. Sudario, membro della Com­mis­sione liturgica diocesana, solo per citare alcuni dei suoi tanti incarichi, Barberis rappresenta un vero punto di riferimento per quanti vogliono farsi interpellare da questa impronta misteriosa.

L’interesse per la Sindone, trasferita a Torino nel 1578 da Emanuele Filiberto di Savoia ed attualmente conservata in un’ap­posita teca nel duomo cittadino, è sempre molto alto, indipendentemente dalle grandi ostensioni e dai molti eventi che la vedono protagonista. Un lenzuolo funerario dall’impronta tridimensionale che si comporta come un negativo fotografico, nel quale sarebbe stato avvolto il corpo di Cristo una volta deposto dalla croce.

Specchio delle descrizioni evan­geliche, ma non solo…

«Sì, la Sindone è sempre attuale, è un’immagine che parla a tutti senza bisogno di mediazione ed invita a meditare sulla sofferenza indipendentemente dalla religiosità di chi la osserva. Ecco perché il suo interesse può considerarsi trasversale».

Professore, come iniziò questa sua passione per la Sindone?

«Il mio approccio fu del tutto casuale. Neolaureato, nel 1975 il professore di Meccanica razionale, nonché all’epoca presidente della Confraternita del SS. Sudario, Tino Zeuli mi iniziò ad un argomento per me allora poco noto. Nel ’78, in occasione della prima grande Osten­sio­ne dopo la guerra, ereditai da lui, impossibilitato per motivi di salute, l’onore delle prime conferenze divulgative e di lì fu tutto un susseguirsi di incontri, di studi e di approfondimenti che continua tuttora».

Lei si è trovato a girare il mondo per parlare di questo strumento unico di annuncio pastorale…

«In effetti, oltre ai tanti appuntamenti in tutt’Italia, sono stato spesso invitato all’estero e nel complesso ho raggiunto la quota di circa 4.000 incontri. La prossima meta sarà probabilmente il Messico dove sono già stato cinque volte. In tre settimane ho tenuto 18 conferenze in Honduras davanti a centinaia di persone, anche in favelas dal profondo coinvolgimento spirituale. Sono stato in Brasile, in Egitto, a Panama, St. Louis, Austin, più volte a Gerusa­lem­me, in Spagna… Due facoltà e diverse parrocchie finlandesi mi hanno chiamato quattro volte ed è significativo questo interesse da parte della chiesa luterana, vista la generale disaffezione per le forme di immagini da parte dei protestanti in generale. Gli ortodossi hanno invece una grande attenzione per tutto ciò che rappresenta il sacro, da sperimentare anche con il contatto fisico. Ho ac­compagnato sia in Grecia che in Georgia monsignor Ghiberti, noto biblista, per anni presidente della Commissione ecumenica della diocesi di Torino e padre fondatore della materia pastorale della Sindone. La sua forte sensibilità sul tema del Sacro Lino era capace di trasmettere l’importanza di mettersi a disposizione in prima persona».

Generalmente come viene contattato?

«Sono di norma centri culturali, diocesi, parrocchie, scuole che conoscendo i miei studi mi interpellano e di conseguenza mi sono sempre organizzato in modo autonomo, senza nulla togliere al mio impegno universitario di docenza e ricerca. Per la Corea, quando a Seul si doveva scegliere la sede olimpica del 2006 tra Sion e Torino, fu il Ministero degli Esteri che mi chiamò a parlare della Sindone, nell’ambito di una presentazione generale artistica, culturale, enogastronomica della città. Il viaggio in Perù prevedeva invece diversi eventi organizzati a vari livelli, dalle baraccopoli alle università. In Provenza mi hanno invitato per un convegno di patografia, lo studio delle reliquie dal punto di vista scientifico. Occupan­do­mi attivamente del Museo della Sindone ho conosciuto il capo spirituale della comunità islamica Ahma­diyya, musulmani di origine in­do pakistana e di lingua urdu che hanno come missione il dialogo tra le religioni. Per tre anni sono stato ospite ad Alton, nei pressi di Londra, dei loro incontri che coinvolgono an­che più di 40mila persone, molto interessate alla Sin­done e al suo messaggio spirituale: un’esperienza particolarmente positiva».

Lei definisce i due livelli di ri­flessione, scientifico e teologico, compatibili e complementari, perché?

«Scienza e fede hanno le loro radici nella ragione. La Sindone affascina per il mistero di un telo di lino con varie macchie ed impronte a tutt’oggi ancora inspiegabili. Le conoscenze scientifiche han­no però permesso di stabilire alcuni punti fondamentali, come il fatto che si tratti dell’impronta di un morto vista la rigidità cadaverica e la fuoriuscita di plasma e sangue separati dalla ferita al costato. Studi sui tessuti permettono di situare l’origine del telo in Medio Oriente, la cui impronta corporea non può essere stata dipinta in quanto è penetrata nel tessuto per un quinto di millesimo di millimetro, mentre un qualsiasi colorante arriverebbe almeno a qualche decimo di millimetro. Le caratteristiche anatomiche rilevate non vanno che a confermare le pagine dei Vangeli che descrivono nei dettagli i segni della Passione di Cristo. Siamo di fronte ad un “dono” da utilizzare in modo responsabile, ad uno strumento di riflessione da affrontare con correttezza sui vari fronti, complementari ma indipendenti. Ben vengano anche l’informatica o la statistica a coniugare cultura laica e fede cristiana».

Tornando infatti alla sua formazione matematica, lei si è occupato anche dell’applicazione del calcolo delle probabilità, riferito proprio alla possibilità di identificare l’uomo della Sindone con Gesù.

«È vero. Partendo da una vecchia indagine di studiosi francesi, ho approfondito sette punti oggettivi che accomunano l’uomo della Sindone e il Cristo dei Vangeli. Tra le osservazioni, ad esempio, il fatto che normalmente un crocefisso non veniva sepolto con un costoso telo funebre, che il casco di spine non era usanza tipica, che le gambe non siano state spezzate, che non vi siano tracce di decomposizione riducendo quin­di a poche ore la permanenza del corpo nel lenzuolo. L’utilizzo del calcolo permette di determinare, per quanto in modo assai approssimato, che la probabilità che queste caratteristiche si possano trovare contemporaneamente riferite ad una persona che abbia subito la crocefissione è di una su 20 miliardi, una stima che permetterebbe di identificare con altissima probabilità quel crocefisso con il Gesù di Nazareth».

Lei reputa molto valida l’attività interdisciplinare offerta alle scuole.

«Sì, dal 2000 ho iniziato a proporre alle scuole di vario grado degli incontri sulla Sindone che aiutano anche a comprendere come affrontare un problema complesso che non può più essere studiato da una sola tipologia di ricercatori ma da un intero team di esperti, in questo caso, ad esempio, di biologia, fisica, chimica, medicina, storia… Con i più piccoli mi piace farli sentire dei detective che hanno il compito di affrontare lo studio di questo oggetto misterioso, evitando però ogni ipotesi preconcetta. È importante far capire come evitare di voler dimostrare un qualcosa che già si pensa, che è l’errore più grave in un’indagine scientifica».

I numerosi libri di Barberis sono frutto di anni di studio, sia in campo matematico che religioso ed attualmente lo troviamo impegnato anche in una collana biblica che spazia dai Profeti all’Apocalisse. Ma la mente è già proiettata al 2033, data della prossima possibile Ostensione, per la quale si prevedono nuove modalità di presentazione ai fedeli. Conclu­dia­mo con un’entusiastica affermazione.

Dopo tante esperienze, professore, dove tornerebbe più volentieri?

«Ovunque! Ogni volta torno arricchito e felice per quello che ho fatto e per questo mi sento un privilegiato. D’altra parte non avrei dedicato tanto tempo alla Sindone se non avessi ritenuto così importante il suo messaggio».

ADA CORNERI