Pronti, partenza, via! La prima serata del Calcio Incontri 2025 tra premiazioni e l’ex bomber Enrico Chiesa (SFOGLIA la FOTOGALLERY)

Eccoci! Ieri sera nella location della piscina estiva di Fossano (in via Monsignor Soracco), sotto ai riflettori è andata in scena la “prima tappa” del Calcio Incontri 2025. Premiazioni, calciomercato, foto di rito e un piacevole scambio di chiacchierate sportivo, nel menù. Una kermesse che, per la quarta estate di fila, gode della media partnership di IDEAWEBTV e del Gruppo EditIn.

Al microfono del sempre grintoso Roberto Rinaldi, ideatore dell’evento con l’azienda Fruttero Sport e il marchio Errea, si sono succeduti i premiati della prima serata:

Nicola Rastrelli – Capocannoniere Girone B Eccellenza 2024-25 (20 gol) con il Cuneo

Bagnasco Calcio – Vincitrice Girone C Terza Categoria 2024-25

Bagnasco Calcio – Vincitrice Titolo Provinciale Terza Categoria 2024-25

Area Calcio Alba Roero – Vincitrice Girone C Serie D Calcio a 5 2024-25

Area Calcio Alba Roero – Vincitrice Coppa Italia Calcio a 5 Piemonte VdA 2024-25

Marco Cortese – Capocannoniere Girone F Seconda Categoria 2024-25 (20 gol) con la Polisportiva Montatese

Youssouph Traore – Capocannoniere Girone B Juniores U19 Provinciali 2024-25 con la Pro Dronero

Albese – Vincitrice Girone A Juniores U19 Provinciali 2024-25

Emanuele De Pasquale – Capocannoniere Girone A Juniores U19 Provinciali 2024-25 (16 gol) con l’Albese

Applausi a scena aperta per lo special guest del 2 luglio fossanese: l’ex bomber di Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio, Siena e della Nazionale Italiana, Enrico Chiesa.

Intervento e saluto, anche, di Pino Chiavassa (delegato provinciale LND-FIGC Piemonte-VdA e sindaco di Centallo).

Prossimi appuntamenti? Mercoledì 9-16 luglio a partire dalle ore 21.

Per tutte le società interessate a partecipare per presentare i propri colpi di mercato, giocatori e staff in vista del 2025-26, rinnoviamo l’invito: per info scrivere a [email protected] o contattare i nostri redattori Edward Pellegrino, Danilo Lusso e Andrea Cornaglia. Vi aspettiamo!

Nel frattempo eccovi la FOTOGALLERY (di Andrea Cornaglia) della prima serata e, nel corso della giornata, le videointerviste e gli altri contributi!