Omaggio alle storie d’impresa nell’Assemblea di Confapi

Nella suggestiva cornice della Sala San Giovanni di Cuneo, si è tenuta la scorsa settimana, l’Assemblea generale di Confapi Cuneo, l’associazione che rappresenta le piccole e medie imprese industriali, aderente alla Confe­de­razione Nazio­nale della Piccola e Media In­dustria Privata Ita­liana. Nella sessione iniziale, dedicata agli associati, gli imprenditori hanno proceduto all’elezione del nuovo consiglio direttivo, riconfermando all’u­na­nimità Massimo Ma­ren­­go, pre­sidente dell’azienda Alba­solar, alla guida dell’associazione per il prossimo triennio. Ad affiancarlo come vicepresidente sarà Magno Garro.

Sul palco si sono alternati diversi e “arricchenti” interventi. A dare il via alla serata, il presidente Massimo Ma­ren­go che ha aperto l’incontro rivolgendo un saluto alle autorità presenti e confermando che «il bilancio di questo mandato si conferma molto positivo, avvalorato anche dalla supervisione dei nostri revisori. Siamo un’associazione solida che non smette di porsi nuovi obiettivi e questa assemblea conferma che il mondo delle piccole e medie imprese è vivace, dinamico. Il nostro compito è continuare nel proporre strumenti per camminare al loro fianco in questo viaggio di crescita». Il presidente Marengo ha invitato sul palco al suo fianco Elena Chiorino, assessore al lavoro, istruzione, formazione e diritto allo studio universitario e vicepresidente della regione Pie­monte; Luca Robaldo, sindaco di Mondovì e presidente della provincia di Cuneo e Luca Serale, vicesindaco di Cuneo. Presente attraverso un collegamento vide­o anche il presidente della regione Piemonte, Al­berto Cirio, ac­com­pagnato da altri membri del­la giunta regionale quali Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli e Marco Gallo.

La seconda parte dell’evento, aperta al pubblico, ha visto lo svolgimento di un convegno a cui hanno partecipato ospiti di spicco. Tra questi, il giornalista Rai e imprenditore Massimo Giletti, titolare della Giletti Spa di Biella, che nel suo intervento ha lodato la capacità degli imprenditori piemontesi di «andare avanti senza gli aiuti dello Stato, facendo forza su se stessi, riuscendo a fare gruppo e sistema, con uno spirito animato da passione e idee che si sono fatte conoscere in tutto il mondo». Ed ha aggiunto: «Se lo Stato riuscisse a garantirci i costi dell’energia, simili a quelli della Spa­gna e di altri competitivi paesi europei sarebbe buona cosa…».

La professoressa Marina Puri­celli, docente di Organiz­zazione aziendale presso l’Uni­versità Bocconi, ha intrattenuto gli ospiti dell’Assemblea attraverso ragionamenti e considerazioni “fuori dal coro”: «Ritengo che in Italia gli imprenditori del­le Pmi abbiano un modo particolare di fare “business”, at­traverso un mo­del­lo standard, unico, originale, che definisco, di sviluppo economico italiano, non replicato in nessuna altra parte al mondo. Un “modus operandi” che si basa su quattro caratteristiche: la forte presenza di microimprese, con massimo dieci dipendenti; un capitalismo a conduzione familiare; una preponderanza del settore manifatturiero, a scapito dei servizi e dell’hi-tech; infine, la presenza di poeti, santi, na­vi­gtori e imprenditori, e non di manager. Sono convinta che questo modello sia vincente, ma realisticamente occorre ri­marcare che alla base di ogni buona impresa, deve corrispondere una buona gestione… Determinata da una continua vo­glia di miglioramento e formazione».

Marco Tenaglia, presidente di Confapi Varese e del Fondo For­mazione Fapi per le Pmi ha illustrato le attività del fondo Fapi, soffermandosi sui vantaggi riservati alle Pmi che aderiscono a Con­fapi.

Il palco poi si è animato con il coordinamento di Massimo Gi­letti, affiancato da alcuni im­prenditori chia­mati dal pubblico. Sono emerse storie di vita a­ziendale, episodi intensi e racconti sui complessi processi di passaggio generazionale che hanno emozionato i presenti. Tra i protagonisti figurano Mas­simo e Giorgia Albertengo (padre e figlia della Albertengo Panettoni), Enrico Bonaudi e Alex Belforte (soci e amici alla guida della Boman) e Gianni e Carlo Millone (padre e figlio di Millone Serramenti). E proprio sul passaggio generazionale, la professoressa Marina Puri­celli, ha sottolineato: «È importante che il genitore capisca se il figlio ha la stoffa per diventare imprenditore. La differenza non è sottile: l’imprenditore deve vedere cose che la gente comune non vede, è una specie di visionario che intercetta una nicchia di mercato da altri non percepita. È una persona che regge il rischio, con una punta di acuto decisionismo… Il manager è uno di metodo; insieme possono diventare una coppia fantastica… Per ac­celerare il cambio generazionale nelle aziende pen­so sia importante trasmettere la no­stalgia del mare infinito… Perché nulla è impossibile ad un’impresa ben gestita!».

“Storie d’impresa”: viaggio nelle eccellenze cuneesi del Made in Italy

In un mondo in continua trasformazione, dove la globalizzazione spesso omologa gusti, prodotti e mercati, esiste un luogo in cui il valore dell’identità, della tradizione e dell’innovazione trova espressione in modo unico: la provincia di Cuneo. Terra operosa e autentica, dove nascono e crescono imprenditori che incarnano i valori più profondi del Made in Italy. A loro Confapi Cuneo ha dedicato “Storie d’Impresa”, un viaggio dentro le storie di uomini e donne che con sacrificio, coraggio, talento e determinazione hanno dato vita a realtà imprenditoriali straordinarie. Confapi Cuneo con questo libro celebra anche i 37 anni dell’associazione, nata nel 1988 per assistere quelle Pmi con una significativa propensione all’export e una forte specializzazione in settori strategici quali l’agroalimentare, la meccanica di precisione, la trasformazione industriale e il design. E oggi Confapi si è evoluta, trasformata, per affrontare sempre nuove sfide. Perché l’impegno degli imprenditori è sempre più quello di continuare ad essere edificatori di futuro nel rispetto delle persone e dell’ambiente. Confapi Cu­neo è al loro fianco mettendo a disposizione le indispensabili competenze tec­niche per potenziarne le capacità e renderli sempre più protagonisti del loro futuro.