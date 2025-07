Sabato 5 luglio prende il via Olimpia, la prima Biennale d’Arte Contemporanea diffusa dell’Alta Langa: un progetto culturale che intreccia installazioni artistiche, natura e comunità, in un cammino collettivo che coinvolge artisti italiani e internazionali e 38 Comuni di un territorio unico.

Non un semplice festival, ma un percorso inedito che si sviluppa tra i paesi e i sentieri, tra i borghi e i paesaggi vitivinicoli, tra le torri medievali e le case di pietra. L’Alta Langa si fa galleria a cielo aperto, spazio d’arte e di incontro, scenario per riflettere e camminare, per perdersi e ritrovarsi.

Concepito come una Biennale, Olimpia nasce per offrire un modello culturale duraturo, che valorizza le comunità locali e invita i visitatori a entrare in dialogo con l’ambiente, i materiali, i sapori e le memorie dei luoghi. Il percorso di Olimpia si snoda come un intreccio narrativo tra luoghi e linguaggi. Ogni appuntamento è pensato come una tappa di un’esperienza collettiva, in grado di mettere in relazione il paesaggio e le espressioni dell’arte contemporanea, creando un mosaico itinerante di visioni e ascolti.

“La Regione Piemonte sostiene con convinzione il progetto Olimpia perché unisce cultura, promozione territoriale e partecipazione attiva delle comunità. È un modello che valorizza le nostre aree interne, promuove il dialogo e rende l’arte parte viva del paesaggio, trasformando il paesaggio stesso in una forma di racconto da scoprire”, afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Olimpia è un progetto immaginato e promosso dall’Unione Montana Alta Langa, in collaborazione con la Galleria Lunetta11 di Mombarcaro, cui è stata affidata la direzione artistica. Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRC, con il patrocinio della Regione, della Provincia di Cuneo e dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

“Olimpia nasce da un desiderio semplice e potente: mettere le persone e i luoghi in relazione, accendere il pensiero là dove di solito si accendono solo silenzi. L’arte qui non invade, ma ascolta, interroga, costruisce nuove mappe dell’abitare”, spiega Claudia Zunino, che ha guidato la selezione degli artisti e la costruzione del dialogo con il territorio.

Il programma completo: l’arte è un viaggio diffuso

Sabato 5 luglio – A Cortemilia, alle ore 17.00, l’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite ospita Fairy Ring di Stefano Caimi, un’installazione ispirata al micelio, dove natura e simbolo si incontrano in un cerchio poetico. In contemporanea, a Serravalle Langhe, prende vita lo spazio espositivo di Emma Scarafiotti e Paolo Dellapiana all’interno dell’Oratorio affrescato da David Tremlett: un ambiente di immagini in movimento e paesaggi sonori, visitabile fino al 13 luglio.

Domenica 6 luglio – Alle ore 15.00, il Castello di Prunetto diventa scenario di una performance partecipata con Oliviero Fiorenzi, che invita il pubblico a far volare aquiloni tra sculture leggere come sogni.

Sabato 12 luglio – Tre borghi, tre linguaggi. A Niella Belbo, alle 11.00, Edoardo Manzoni presenta Promessa, una scultura permanente. Alle 15.00, nella torre medievale di Camerana, l’opera site-specific di Dora Perini – in collaborazione con la Fondazione Bevilacqua La Masa – offre uno sguardo verticale sulla materia. Alle 17.00, a Paroldo, spazio alla videoarte con Mara Palena, in sinergia con Recontemporary Torino.

Domenica 13 luglio – Alle ore 18.00, a San Bovo di Castino, letteratura e musica si fondono nello spettacolo 1984: una rilettura sonora e visionaria del romanzo di Orwell a cura di Giuseppe Culicchia e Giorgio Li Calzi, in collaborazione con il Firenze Jazz Festival.

Le opere temporanee saranno visitabili nei sette Comuni coinvolti fino al 31 agosto 2025. Tutti i dettagli e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale: www.olimpiacontemporanea.com.

Olimpia Outdoor: arte che si cammina

Accanto alla parte artistica, si sviluppa una proposta turistica e outdoor che rappresenta il cuore esperienziale della Biennale. I tour trekking & biking, realizzati grazie alla collaborazione tecnica di Love Langhe Tour e In Langa Tours, si svolgeranno nei weekend e accompagneranno il pubblico lungo itinerari disegnati tra le opere e i paesaggi, con la presenza costante di guide ambientali escursionistiche e guide cicloturistiche. Il programma – allegato separatamente – prevede momenti di trekking ad anello, attività per famiglie, picnic, degustazioni e performance artistiche. L’iniziativa, pur ospitando le installazioni in soli 7 Comuni, nasce con l’obiettivo di coinvolgere e raccontare l’insieme dei 38 Comuni dell’Unione, valorizzando la loro identità condivisa e favorendo un accesso diffuso alla proposta culturale.

Chi volesse avere informazioni generali o ricevere proposte personalizzate sui tour può scrivere a: [email protected].

“L’arte è la scintilla, ma l’esperienza che vogliamo proporre va oltre. I tour di Olimpia non sono accessori: sono il modo con cui i visitatori possono vivere un’Alta Langa completa, lenta, profonda. Vogliamo offrire un paesaggio da attraversare e da vivere, non solo da osservare”, sottolinea Davide Falletto, presidente dell’Unione Montana Alta Langa.