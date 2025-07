«Lavorare in team sul prodotto, non confini amministrativi»

C’è chi conosce il territorio perché ci vive, e chi lo conosce perché lo ama. Paolo Bon­gio­anni fa parte di entrambe le categorie. Uomo profondamente radicato nel­la sua terra, il Piemonte, e in particolare nella provincia di Cuneo, ha saputo trasformare la sua passione per il turismo, la cultura e lo sport in una visione strategica e concreta. Figura centrale del turismo piemontese per oltre un decennio alla guida dell’Atl del Cuneese, il monregalese affronta oggi una nuova sfida istituzionale: quella di Assessore regionale con deleghe che spaziano dal turismo allo sport, dall’agricoltura al commercio. Una responsabilità ampia e delicata, che affronta con la determinazione di chi conosce a fondo il territorio. Lo abbiamo intervistato per capire quali saranno le sue priorità e visioni.

Avrebbe mai immaginato, dopo tanti anni alla guida dell’Atl del Cuneese, di diventare Assessore regionale al Turismo?

«No, sinceramente non lo avrei mai immaginato. All’i­nizio della legislatura non pensavo minimamente che mi sarebbe stata affidata una delega così coerente con il mio percorso professionale. È un’emozione enorme, perché il turismo è stata la mia vita. Oggi poterlo gestire su scala regionale è una grande opportunità, ma anche una responsabilità notevole».

Considera questo incarico un punto di arrivo o un nuovo punto di partenza?

«È senza dubbio un punto di arrivo per quanto riguarda il carico di responsabilità: oltre al turismo, ci sono lo sport, l’agricoltura, il commercio, i parchi, la caccia, la pesca e perfino la peste suina. Nessun assessore nella storia della Regione Piemonte ha avuto così tante deleghe. Ma è anche un punto di partenza, perché ora bisogna lavorare molto e bene».

Uno degli obiettivi che si è dato è razionalizzare il sistema turistico regionale. Cosa significa, concretamente?

«Significa evitare sprechi e duplicazioni. Non è vero che mancano le risorse: servono visione e coordinamento. Abbiamo bisogno di uno strumento che consenta ad Atl e consorzi di lavorare in sinergia. Lo stesso vale per l’agricoltura: non si può promuovere lo stesso prodotto in modi diversi e non coordinati. Bisogna fare sistema».

Il Piemonte è ricco di eccellenze, ma spesso manca una regia complessiva. Ritiene che questo sia il nodo principale da sciogliere?

«Assolutamente sì. Serve una strategia unitaria e coerente».

Lanciandosi nelle ipotesi: se lei fosse ancora direttore della Atl, cosa chiederebbe all’assessore al Turismo della Regione?

«Bella domanda. Di avere il coraggio di andare a lavorare per prodotto e non lavorare per confini amministrativi. Molto sintetica e veloce».

Ha già incontrato i principali attori del mondo sportivo piemontese?

«Sì, ho già convocato il Coni e 61 associazioni sportive per un primo confronto. Sono incontri fondamentali per ascoltare, raccogliere esigenze e costruire insieme una visione. In settimana inizierò a valutare i bilanci, sia dello sport che del turismo, per poi programmare azioni concrete. Se le risorse non bastano, le cercheremo».

Parliamo di Mauro Bernardi, che ha lasciato la guida dell’Atl del Cuneese. Che ruolo ha avuto?

«Mauro Bernardi è stato una splendida sorpresa. È riuscito, con una personalità molto diversa da quella del suo predecessore Gianni Vercellotti, a portare entusiasmo, progettualità e capacità di aggregazione. Ha dato vita a eventi e operazioni importanti. I numeri vanno letti con cautela, soprattutto quelli del post Covid, ma il suo apporto al turismo cuneese è stato indubbio».

Il 24 agosto è attesa una tappa della Vuelta da Alba a Limone. Che valore ha questo evento per il territorio?

«La Vuelta è il secondo evento ciclistico al mondo per importanza e visibilità. Avere una tappa che parte da Alba, capitale dell’enogastronomia, e arriva a Limone, località alpina con grandi potenzialità, è un’opportunità unica. Sta a noi saperla sfruttare, promuoverla e farne un volano per tutto il territorio».

La riapertura del Colle di Tenda è stata accolta con qualche polemica. Lei come risponde, anche nelle vesti di consigliere comunale di Limone Piemonte?

«Capisco le lamentele: tutti avremmo voluto l’apertura molto prima, magari con un progetto differente. Grazie alle importanti “battaglie romane” condotte dal sindaco Riberi, oggi il tunnel è riaperto, e questo ci permette di rilanciare la promozione e gli scambi. Dobbiamo intercettare i flussi della Costa Azzurra e lavorare con Liguria di Ponente e Francia per creare sinergie concrete. Ho già avviato contatti in tal senso, a partire dal sindaco di Nizza, Christian Estrosi».

Quindi l’idea delle “Alpi del Mare”, lanciata trent’anni fa, è ancora attuale?

«Assolutamente. È più attuale che mai. Con Luca Lombardi, Assessore della Riviera, stiamo costruendo un patto operativo tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra. Se riusciamo a coinvolgere tutti gli attori giusti, diventerà un modello di cooperazione vincente».

Competenza, determinazione e conoscenza del territorio: Paolo Bongioanni porta in Regione una visione concreta e ambiziosa. Le idee sono chiare, come le competenze in campo. Il Piemonte del turismo e dello sport ha oggi un regista convinto della forza del gioco di squadra.