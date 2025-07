La tifoseria Bra Front scrive al governatore Alberto Cirio: “Giocare nel capoluogo di Regione pensiamo che sia la soluzione migliore, logistica e di seguito”

Riceviamo e pubblichiamo

Gent.mo Presidente Alberto Cirio, come Lei ben sa l’A.C. Bra è stata promossa in Serie C e nonostante questo storico traguardo, non avendo lo stadio cittadino omologato per tale campionato, ci tocca giocare le partite interne in altra città, fuori dalla nostra provincia e soprattutto fuori dalla nostra Regione che Lei Presiede. Troviamo assurdo che in Piemonte non ci sia spazio per NOI, eppure la squadra rappresenta anche la Regione in un campionato professionistico. Chiediamo a questo riguardo di intervenire per darci la disponibilità dello stadio Olimpico di Torino. Pensiamo che giocare nel capoluogo di Regione sia la soluzione migliore dal punto di vista logistico e di seguito di tifosi, non solo braidesi ma da tutto il Piemonte. Non faccia spegnere la passione che è in NOI. Attendiamo una sua gentile risposta, grazie per l’attenzione che ci riserverà.

BRA FRONT Gruppo Storico 1987 (tifoseria dell’A.C. Bra)