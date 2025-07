La Morra, l’estate si anima con una nuova edizione di “Belvedere dal Vivo”

Piazza Castello di La Morra – uno dei più celebri Belvedere UNESCO delle Langhe – è pronta a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto con la nuova edizione di “Belvedere dal Vivo”, in programma dal 3 al 6 luglio 2025. Una rassegna culturale vivace e inclusiva, pensata per tutte le età, che unisce arte, spettacolo, musica e convivialità nello scenario unico delle Langhe.

Organizzato dal Comune di La Morra in collaborazione con VisitLaMorra – Associazione Eventi e Turismo, il Teatro del Fiasco, la Biblioteca Comunale G. Rubino e la Cantina Comunale di La Morra, con il prezioso contributo della Fondazione CRC, l’evento propone un programma ricco e variegato:

Giovedì 3 luglio – ore 21.30

Cinema Belvedere con CineDehors

Una serata di cinema all’aperto pensata per famiglie, grandi e piccini, nel magico contesto del Belvedere. Il film in proiezione è “Prendi il volo”.

Appuntamento a partire dalle 20 con Biblio-ape, letture animate e laboratori creativi.

Venerdì 4 luglio – ore 21.30

Burattinarte Festival

Il Festival Internazionale del Teatro di Figura approda a La Morra con un doppio spettacolo affascinante e poetico: la prima nazionale di “Teatro a la carta” con Carlota Riveros, a cura della compagnia Ruby box dal Cile. A seguire, “Mr. Barti” con Alex Mihajlovski, della compagnia Alex Theater dalla Svezia, marionetta a filo, guest star del Festival 2025.

Sabato 5 luglio – dalle ore 6.30 e poi dalle 17.00 fino a tarda serata

Una giornata intensa tra benessere, performance teatrali, musica dal vivo e DJ set sotto le stelle.

Yoga del Risveglio – ore 6.30

Un’esperienza rigenerante di Yoga all’alba, immersi nella quiete della natura e nella bellezza senza tempo delle Langhe, in compagnia di Alessandra Castelli e Anna Busca. Pratica di yoga dolce e depurativa, ideale per risvegliare il corpo e liberare la mente, ed esercizi di respirazione profonda e movimenti consapevoli per stimolare i processi naturali di disintossicazione. Prenotazione obbligatoria (posti limitati per garantire il silenzio e la qualità dell’esperienza) al numero 3473164224.

Premiazione del concorso “Disegna il logo della Biblioteca Comunale G. Rubino” – ore 17.00

Durante il pomeriggio di “Belvedere dal vivo” si conoscerà il nuovo logo che rappresenterà la biblioteca civica lamorrese, scelto dalla giuria tra gli oltre 40 elaborati presentati nei mesi scorsi.

Micromundi – dalle 17.00

Retrogiochi e giochi di una volta, laboratori di gioco per tutte le età.

Salotto Musicale – dalle 17.00

Il laboratorio di musica da camera “Salotto Musicale” nasce nell’estate del 2023 da un’iniziativa di Emanuele Vinci. L’ensemble esegue musica originale e trascrizioni di musica classica e moderna in un clima di amicizia, divertimento, collaborazione ed espressione artistica.

Quintatinta – ore 21.00

Improjams, spettacolo di improvvisazione teatrale, di grande coinvolgimento per gli spettatori in cui gli attori creano sul momento situazioni comiche e stravaganti, sempre nuove e mai scontate. Scene coinvolgenti, in cui il pubblico è parte del gioco e partecipa in prima persona a momenti inaspettati e dialoghi surreali.

Musica con DJ Cicogno – ore 21.30

Domenica 6 luglio – dalle ore 17.00

Artisti di strada, acrobati, clown e musicisti coloreranno la piazza UNESCO per una chiusura di Belvedere dal vivo in festa.

Il Sole a Mezzanotte

Esibizione degli allievi e delle allieve della scuola di danza.

Circo Up

Laboratori di circo per tutte le età, giochi di giocoleria ed equilibrismo.

La Cricca dij Mes-cià

Musica folk popolare.

Chiusura di “Belvedere dal vivo” ore 21.00 circa.

Durante tutta la manifestazione saranno presenti street food e drink corner, con ingresso sempre libero. L’evento di La Morra gode del patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte.