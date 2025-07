«La fiera? La vedo come un esteso broadcast culturale»

Dal Museo regionale delle Scienze Na­turali di Tori­no, in occasione dei “The World’s 50 Best Re­stau­rant”, sino alla Biblioteca della Pinacoteca Accademia Ambrosiana di Milano. La Città di Alba e l’Ente Fiera di Alba hanno ufficialmente avviato gli incontri di presentazione della 95esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Un evento che si declina in viaggio sensoriale, culturale e gastronomico nel cuore delle Langhe per attrarre oltre 600mila visitatori provenienti da più di 70 paesi al mondo. Un mercato che genera un fatturato annuale di circa 250 milioni di euro e che per ogni euro investito ne produce circa 55 di fatturato ag­giun­tivo, grazie all’indotto legato alla ristorazione, al turismo e al commercio. Un dato che si rileva anche nella comunicazione dato che la valutazione (prudenziale) dell’impatto generato dall’evento elaborata attraverso l’Advertising Value Equiva­lent, attribuisce al media coverage della Fiera un impatto di 3,65 milioni di euro: una cifra 26 volte superiore rispetto al budget di promozione e comunicazione investito dalla manifestazione e di 79 volte superiore rispetto alla spesa per l’acquisto degli spazi pubblicitari. Ed è proprio sul mondo dei media che verte l’intervista ad Axel Iberti, presidente del­l’En­te Fiera da inizio 2025.

Presidente, qual è il suo bilancio semestrale?

«Il bilancio iniziale è decisamente positivo. Ho trovato una squadra di lavoro eccezionale, fatta di persone competenti, appassionate, resilienti. Questo è fondamentale, soprattutto quando si lavora su eventi pubblici che coinvolgono una moltitudine di portatori di interesse. Ho percepito un’accoglienza calorosa, e un forte senso di comunità. Si lavora in coralità».

Che tipo di sinergie ha attivato in questi primi mesi?

«Sin da subito ho percepito una grande vicinanza e collaborazione da parte delle istituzioni: dalla Regione, con la delega al tartufo in capo all’assessore Gallo, alla Provincia, con Luca Robaldo, fino al sindaco di Alba, Alberto Gatto, con cui ho costruito un rapporto di fiducia solido. È evidente che c’è voglia di lavorare insieme. Non siamo isole, siamo parte di un sistema interconnesso. Anche con l’En­te Turismo Langhe Roero Mon­fer­­rato il dialogo è costante. Stiamo già ragionando in maniera operativa su progetti importanti, come quelli condivisi con Giovanna Quaglia, presidente dell’associazione per i paesaggi Unesco, e Mariano Rabino, alla guida dell’Ente».

Che contributo personale e professionale sente di portare in questo ruolo?

«Credo nella cultura come base di ogni trasformazione. E non parlo di cultura in senso astratto: per me significa anche educazione, consapevolezza, eredità. Per questo stiamo lavorando, insieme all’amministrazione comunale di Alba, su un progetto educativo per le scuole dell’infanzia e primarie, che parte dal tema del “sottobosco”. Il tartufo diventa così il pretesto per insegnare ai più piccoli il valore del paesaggio, della biodiversità, della cura della natura. La nostra generazione deve assumersi la responsabilità di lasciare una visione forte, radicata e sostenibile».

Qual è il cuore della visione per la Fiera del Tartufo?

«Voglio che la fiera non sia più vista solo come un evento, ma come un broadcast culturale, un palinsesto che si estende per mesi, da aprile, con Vinum, fino a dicembre e oltre. Ogni euro investito nella fiera genera un impatto moltiplicato. Un im­pat­to che deve essere anche culturale, ambientale, sociale. La fiera è il volto di un territorio che deve imparare a raccontarsi meglio e più a lungo».

Come cambia il modo di comunicare la fiera? Quali canali userete?

«I canali sono tutti importanti, dalla carta stampata ai social, ma il vero punto è formulare bene il messaggio. Non si tratta solo di promuovere un evento, ma di far capire che “è sempre stagione” per visitare il nostro territorio. C’è un patrimonio di contenuti incredibile che va valorizzato e sistematizzato. Vogliamo parlare a un pubblico giovane, curioso, attento, capace di cogliere la profondità di ciò che offriamo».

E Vinum? Cosa rappresenta?

«Vinum è una manifestazione cresciuta moltissimo. Quest’an­no l’abbiamo dedicata a Gia­como Oddero, una figura visionaria che ha creduto da subito in questo format. L’adesione di 14 consorzi vinicoli da tutto il Piemonte dimostra quanto la manifestazione sia sentita, rispettata e quanto sia un evento di territorio. Alba è il magnete, ma attorno c’è un sistema vivo: enoteche, borghi, colline, mostre, degustazioni. È questo il futuro: non concentrare ma distribuire, non centralizzare ma rilanciare».

Cosa risponde a chi critica l’evento, forse senza conoscerlo a fondo?

«Rispondo con un invito aperto a conoscerci meglio come già fanno i nostri ospiti stranieri. Abbiamo ricevuto acquisti di coupon da Washington mentre il sito era ancora in beta. Abbiamo tour operator norvegesi che prenotano stanze a dicembre per visitare Vinum. A questo interesse internazionale si aggiunge anche il folclore. Se capiamo tutti insieme la portata di questa manifestazione, possiamo fare un deciso salto in avanti come territorio. Ma ser­ve liberarsi da preconcetti e fare sistema».

Ci può anticipare qualcosa sulla prossima Fiera?

«Ci sarà un consolidamento del palinsesto e un progetto molto interessante con un grande paesaggista internazionale, in collaborazione con i paesaggi vitivinicoli Unesco. L’obiettivo è riflettere sul paesaggio e su quale modello di sviluppo vogliamo adottare per i prossimi venti o trent’anni. Non è un evento “di cassetta”, ma è un momento necessario. Il paesaggio è parte della nostra identità economica e culturale. La fiera, in quanto broadcast culturale, deve accogliere anche questi spazi di riflessione».

Cosa rappresentano le parole “profondità” e “rispetto”?

«Sono parole chiave. Il tartufo è un frutto che nasce nel silenzio, va cercato, va ascoltato. Richie­de rispetto: per la natura, per le tradizioni, per le professionalità che rendono possibile tutto questo. Il rispetto è anche ascolto, e io credo profondamente che la fiera debba essere un luogo di ascolto continuo. Siamo qui per trasmettere un’eredità, non solo per organizzare un evento».