Il sentimento della cura nelle Langhe

Nel cuore delle Langhe, il “Barba­re­sco Riserva A Silvana 2015” non è solo un vino, ma l’espressione profonda di una cura che nasce dalla tradizione familiare dei vignaioli Rivetti. Un legame con la terra che si tramanda da generazioni, fatto di saperi e saggezza, celebrato alla Ciau del Tornavento in occasione della Festa di San Giovanni, onorata proprio nella cultura contadina. Come ha sottolineato Davide Rivetti, figlio di Massimo, «il vino è figlio del sentimento della cura, del tempo dedicato con amore e attenzione. Quindi la cura è sentimento e famiglia, due termini che si legano fortemente a questo, a questo concetto». Questa cura non è un semplice gesto tecnico, ma un vero e proprio esercizio di conoscenza di sé e del mondo circostante. Lo ha ricordato con forza Davide Rampello, figura centrale nella valorizzazione della cultura contadina: «Prendersi cura è un esercizio continuo di conoscenza di noi stessi, è l’amore per la conoscenza che permette di creare comunità. Senza conoscenza non c’è cura, e senza cura non c’è futuro. Solo chi si conosce sa raccontarsi, attuare un’arte e un mestiere. Ecco l’importanza della parola, ecco l’importanza di prendersi cura». Il contadino, prima ancora che agricoltore, è il primo artigiano, colui che conosce la terra, i suoi tempi e i suoi ritmi, e che con pazienza trasforma il lavoro quotidiano in un’opera d’arte. «La comunità si cura ed è profondamente fondata sulla conoscenza. Con l’ignoranza al massimo potremmo fare la “community”, che è l’idiozia dei giorni nostri». La cura, per la famiglia Rivetti, assume anche una dimensione narrativa e affettiva. Cesare Rivetti, patriarca e anima della cantina, incarnava questo spirito con dedizione: sveglie all’alba, chilometri percorsi per inseguire la qualità, e un’attenzione quasi sacra alle storie del territorio. La celebre immagine della “donna dai calzini bianchi” ne è simbolo: un’icona che racconta con leggerezza e poesia la cura e la creatività che animano ogni gesto. Anche Luciano Bertel­lo, esperto della tradizione culinaria e membro dei Cavalieri del Tartufo, ricorda come questo patrimonio di valori sia fondamentale per il territorio: «Il nostro paesaggio, riconosciuto in tutto il mondo, e la cucina tradizionale sono espressione di amicizia, solidarietà e senso del dovere. È questa identità contadina che vogliamo conservare e tramandare. Le cose belle, le cose importanti, sono fatte di amicizia, di solidarietà, di rispetto, di serietà, di passione, di voglia di far bene, di dovere e di etica. Tutto ciò si può definire in due parole: cultura contadina». Grazie anche all’impegno dei Cavalieri del Tartufo, che hanno portato la cultura piemontese in oltre venti nazioni, il territorio si è affermato come ambasciatore di valori autentici. Il futuro di questa terra è ricco di speranze e conferme: «Ogni anno – ha concluso Davide Rivetti –arrivano sempre più stranieri attratti dal vino, dal cibo e dalla storia del Piemonte. I pionieri italiani hanno alzato l’asticella della qualità e oggi siamo pronti a continuare questo viaggio insieme, senza mai tradire la nostra identità contadina». Il “Barbaresco Riserva A Silvana 2015” è quindi non solo un vino, ma il frutto di una cultura della cura che si fa narrazione, passione e comunità, un patrimonio da custodire con orgoglio e dedizione.