«Il ritmo mi guida tra le pulsioni e l’elevazione»

Mario Venuti è come un cocktail ben shakerato: un po’ di Sicilia, un tocco di Tropici, una spruzzata di poesia e una fetta d’ironia sul bordo. Da decenni porta nella musica italiana una miscela unica di eleganza cantautoriale e sensualità ritmica, tra parole che accarezzano e groove che fanno ondeggiare. Il suo ultimo lavoro, “Tra la carne e il cielo”, conferma la sua vocazione a stare in bilico tra istinto e riflessione, desiderio e visione, senza mai perdere il gusto per la melodia che resta in testa. Ma oggi non vogliamo parlare solo di dischi, strumenti o arrangiamenti: vogliamo scoprire cosa fa battere ancora il cuore (e il piede) a Mario Venuti, quali suoni lo accendono, quali artisti lo incuriosiscono e cosa significa, dopo una carriera piena di svolte e metamorfosi, restare fedeli a sé stessi senza mai smettere di cambiare. Venuti sarà a Dogliani Castello domani, venerdì 4 luglio alle 21.30, per l’edizione 2025 di “Dogliani open sounds”.

Nell’attesa una chiacchierata pop, frizzante e leggermente tropicale con un artista che ha fatto del suo stile una dichiarazione di libertà.

“Tra la carne e il cielo” è un titolo che sembra una di­chiarazione di poetica. Nella sua musica è più attratto dalla materia o dalla visione?

«Le due cose si rincorrono da sempre. Sono aspetti dell’essere umano che a volte vanno d’accordo, altre volte si scontrano. La materia ci radica, la visione ci eleva. Il titolo nasce da una strofa di “Angelo ne­gro”, figura mitologica il cui titolo sfida il politicamente corretto. “Tra la carne e il cielo” sintetizza quella tensione tra opposti che attraversa l’intero disco. I brani parlano di paradiso e degrado, sogni infranti e salvezza. È la nostra natura divisa, che oscilla tra pulsione e elevazione, tra in­ferno e speranza».

“Tropitalia” ha portato i tropici nella canzone d’autore italiana. Ci si riconosce an­cora oppure oggi sogna paesaggi musicali diversi?

«Il Brasile è una costante, co­me un fiume carsico. Negli anni si è interrato e poi riemerso, perché continuo a riconoscermi in quella musicalità e in quella poetica. I grandi autori brasiliani come Chico Buarque, Caetano Veloso, Gil­berto Gil sono maestri nel mescolano gioia e malinconia. Cantano sottovoce, senza re­torica. È un approccio che sento vicino: sensuale, raffinato, pieno di vita. Da siciliano, ho trovato un ponte naturale tra il Mediterraneo e i Tropici. E poi abbiamo i nostri giganti: Pino Daniele, Domenico Mo­dugno, Roberto Murolo. In Murolo, con la sua chitarra e voce sottile, mi ritrovo nella grazia minimalista. Non serve urlare per emozionare».

La sua musica ha sempre un’anima elegante e un rit­mo che fa muovere i fianchi. Quando scrive pensa prima alla testa, al cuore o ai piedi?

«Non c’è un ordine preciso. Spesso è il ritmo a guidarmi. Un certo movimento può suggerire una melodia e, da lì, un’armonia. Il ritmo è fondamentale anche quando è solo accennato. Insieme a melodia e armonia, per me sono strumenti di espressione, quasi un linguaggio. Attraverso di loro parlo, racconto, comunico emozioni».

I suoi ultimi brani hanno un groove trascinante. Se do­vesse raccontarlo in tre parole secche, quali sceglierebbe?

«Non amo definirmi con etichette. Ma se devo scegliere, cito una mia canzone “No­stalgia del futuro”. I miei brani guardano a un passato perduto – l’infanzia, la purezza, lo stupore – ma hanno anche uno slancio verso ciò che deve ancora venire. C’è sempre un equilibrio tra malinconia e desiderio di rinascita. È questo doppio sguardo che mi accompagna nella scrittura».

Ha attraversato stagioni mo­l­to diverse della musica italiana: cosa la fa ancora vi­brare come ai tempi dei Denovo?

«Vibro in modo diverso. Dopo quarant’anni, fare musica è come respirare. È diventato naturale, come fare l’amore. Ma c’è ancora quella voglia di scrivere e riscrivere, come diceva Leopardi. Mi chiedo spesso se sto scrivendo la stessa canzone in forme diverse. Forse sì, ma c’è anche la spinta a dire qualcosa di nuovo, a cercare ciò che ancora non ho trovato».

C’è un giovane artista italiano che la incuriosisce davvero? Uno con cui le piacerebbe duettare o semplicemente scambiare qualche accordo in studio?

«Mi ha colpito Di Martino, già prima che esplodesse. La sua “Amore Sociale” mi ha catturato per la visione, la voce, il ritmo dispari. Ci siamo conosciuti, entrambi siciliani, e abbiamo condiviso canzoni e momenti. Mi piace il suo modo di scrivere, cantare, stare nel mondo musicale. È tra quelli che sento più vicini nella nuova scena cantautorale».

È tra i pochi che riescono a far convivere l’intellettuale e il ballerino da pista. Qual è il segreto per essere pop senza mai essere scontati?

«L’ho imparato dai Beatles, soprattutto da “Revolver” in poi. Quel disco è un compendio di musica pop contemporanea. Ha generato psichedelia, rock barocco, cantautorato. C’è immediatezza, ma anche un grande lavoro sottotraccia: armonie raffinate, orchestrazioni eleganti. Per me restano un modello: semplicità apparente, profondità reale. È quello che provo a fare anch’io. Sempre».