UFFICIALE – Eccellenza, Salvatore Telesca non sarà l’allenatore dell’Albese 1917 (CLICCA QUI) vi avevamo riportato il 13 giugno scorso. Però, uno dei mister più vincenti degli ultimi anni in provincia di Cuneo e in Piemonte, ha trovato l’accordo per una sistemazione in panchina. Dalla stagione 2025/2026 allenerà la Luese Cristo Alessandria (girone B di Eccellenza).