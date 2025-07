Dall’Agnello al Fauniera scalate leggendarie nelle terre del monviso

Da venerdì 4 a giovedì 10 luglio strade chiuse ai veicoli a motore per un mini-giro in sei giornate

Le strade che si arrampicano verso il cielo, i paesaggi che cambiano curva dopo curva, il silenzio delle valli interrotto solo dal ritmo del respiro e dal suono delle ruote. Torna, dal 4 al 10 luglio, l’appuntamento con le Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso, una settimana dedicata al cicloturismo d’alta quota tra le salite più spettacolari della provincia di Cuneo.

Dopo l’ottimo esordio di sabato 21 giugno al Pian del Re, dove oltre 600 ciclisti hanno raggiunto i 2.020 metri alla sorgente del Po, la “sei giorni” propone un itinerario pensato per gli appassionati delle due ruote che vogliono vivere la montagna senza fretta, godendosi la strada, il panorama e l’accoglienza genuina delle nostre valli. L’evento è promosso da Terres Monviso, con il sostegno di enti locali e risorse europee del programma Alcotra, ed è parte di un progetto ampio per promuovere il turismo sostenibile nelle terre alte.

Il percorso attraversa sei tappe, tutte con strade chiuse al traffico motorizzato, per pedalare in sicurezza e tranquillità: si comincia con l’imponente Colle dell’Agnello, al confine con la Francia, per poi proseguire verso Rucas di Bagnolo Piemonte, tornare al Pian del Re, affrontare il Colle di Sampeyre da due versanti, sfidare la breve ma intensa salita serale a Montemale di Cuneo, e infine concludere al Colle Fauniera, una delle ascese simbolo del ciclismo epico.

Ogni giornata regala emozioni diverse, ma tutte hanno un filo rosso: la bellezza della Granda, da scoprire con lentezza e con il cuore aperto. Qui il ciclismo non è solo sport, ma diventa un modo per conoscere il territorio, entrare in contatto con le comunità locali, sostare nei rifugi alpini e nei piccoli borghi, riscoprendo un’ospitalità autentica e una cucina che racconta la storia delle valli.

Anche quest’anno la partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con la possibilità di ricevere un talloncino ricordo e un piccolo ristoro all’arrivo con i sapori tipici del territorio. E per chi volesse trasformare l’esperienza in una vacanza vera e propria, sono disponibili pacchetti turistici su misura, con alloggi bike-friendly, noleggio e-bike e guide specializzate.

Ma a rendere davvero speciale questa settimana sono le persone. Tra i partecipanti più affezionati ci sono Paola Mosca e Mauro Cescatti, ciclisti in arrivo da Rovereto, in Trentino, che da anni scelgono le salite cuneesi come meta delle loro sfide estive:

«La nostra sfida, anche quest’anno, si rinnoverà», raccontano, «e affronteremo le scalate leggendarie aggiungendo qualche chilometro a quelli previsti, giusto per godere anche delle belle vallate».

E poi c’è lui, il simbolo vivente dell’amore per il ciclismo: il cuneese Beppe Costama­gna, classe 1932, originario di Trinità. Nonostante i suoi oltre novant’anni e una frattura al femore che lo ha convinto a passare alla bici elettrica, Beppe non ha mai smesso di pedalare verso l’alto. «Solo quando mi hanno consigliato la pedalata assistita ho lasciato la bici muscolare», racconta con il suo sorriso sereno.

Al suo fianco, come sempre, c’è il figlio Silvio), ciclista anche lui e anima di una piccola squadra di amici che accompagna Beppe in ogni tappa, sostenendolo e condividendo con lui il piacere di ogni traguardo.

«Pedalare con mio padre non è solo sport: è emozione pura. È un insegnamento di vita».

Le Scalate leggendarie non sono una gara, e non vogliono esserlo. Sono una festa del ciclismo, aperta a chiunque voglia mettersi alla prova, ammirare la bellezza del paesaggio e vivere il senso di comunità che solo la montagna sa offrire. La Granda, con le sue valli e i suoi colli, si conferma così un laboratorio naturale di turismo lento, sostenibile e autentico, dove lo sport diventa cultura e memoria.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa ha già coinvolto oltre 10mila ciclisti e continua a crescere, ispirando esperienze simili anche in altri territori, come il Pinerolese. Un segnale chiaro: la provincia di Cuneo è sempre più un punto di riferimento per il cicloturismo, capace di attrarre non solo per la difficoltà delle salite, ma soprattutto per l’anima che le attraversa. Le valli del Monviso, con la loro forza silenziosa, sono il cuore di un progetto che unisce sport, paesaggio e valorizzazione delle comunità locali. In sella, dunque, verso un’altra estate di emozioni. Perché in Granda, ogni salita è una storia. E ogni storia, se condivisa, diventa leggenda. Per info e iscrizioni: www.scalateleggendarie.it.

Tadej Pogcar vola sulle alpi marittime,

pronto a scrivere una nuova pagina di storia

Lo sloveno classe 1998, già vincitore di due Tour de France (2020 e 2021), si presenta quest’anno come il grande favorito non solo alla Grande Boucle ma anche alla Vuelta a España, con l’ambizione – dichiarata e audace – di realizzare una doppietta riuscita solo a pochi grandi del passato come Anquetil, Hinault e Contador. Corridore completo, capace di fare la differenza in salita, a cronometro e persino nelle classiche monumento (ha già vinto Giro di Lombardia, Liegi-Bastogne-Liegi e Fiandre), Pogacar incarna il ciclismo moderno: offensivo, spettacolare, istintivo e imprevedibile. Con la maglia della Uae Team Emirates ha già dominato il Giro d’Italia 2024, controllando ogni tappa con autorità e imponendo il proprio ritmo senza mai apparire in affanno. Ogni sua azione in corsa racconta un modo diverso di intendere il ciclismo: meno calcoli, più coraggio. La scorsa settimana ha fatto base a Isola 2000, e scelto il Colle Fauniera, nel cuore delle Alpi cuneesi, per un intenso allenamento in quota: un luogo iconico per gli appassionati italiani, teatro di epiche sfide, nonché vetta leggendaria intitolata a Marco Pantani, che Pogačar ha voluto simbolicamente omaggiare nel suo percorso di avvicinamento al Tour. Pedalare sul Fauniera non è solo allenamento, ma immersione nella memoria del ciclismo eroico, quello che accende l’immaginazione dei tifosi. La sua presenza sul colle è un messaggio chiaro e potente: il campione è pronto, determinato, e guarda già oltre i limiti della storia. Con talento, ambizione e rispetto per chi lo ha preceduto.