A margine della prima serata del Calcio Incontri 2025 abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare con il delegato provinciale della FIGC-LND Piemonte-VdA, Pino Chiavassa. Nelle sue parole la soddisfazione per un periodo florido del calcio cuneese, sia a livello senior (con sei nuove squadre che si riaffacciano alla Terza Categoria) che a livello giovanile, con numeri in crescita in molti comparti.