Il sistema imprenditoriale cuneese ha incontrato l’Ambasciatore argentino in Italia

Nel corso della mattinata di sabato 28 giugno, presso il Salone d’Onore della Camera di commercio, rappresentanti del sistema imprenditoriale cuneese hanno incontrato l’Ambasciatore argentino in Italia, Marcelo Martin Giusto, arrivato nella nostra città in occasione della 36^ edizione della GranFondo Fausto Coppi, che vede l’Argentina come ospite d’onore.

Il legame tra la provincia di Cuneo e l’Argentina affonda le sue radici nella storia dell’emigrazione italiana: tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, migliaia di piemontesi partirono alla ricerca di nuove opportunità, contribuendo in modo significativo allo sviluppo sociale ed economico di molte città argentine. Oggi, questo rapporto si rinnova e si rafforza attraverso iniziative che uniscono sport, cultura, economia e memoria.

I lavori, moderati dal Segretario Generale Patrizia Mellano, sono stati aperti dall’Assessore all’Agricoltura, al commercio, al turismo e allo sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, dal Vicesindaco di Cuneo, Luca Serale, che ha posto l’accento sul fortissimo legame storico e culturale che lega il cuneese al popolo argentino e dall’intervento del Presidente della camera di commercio Luca Crosetto che ha chiuso la parte dedicata ai saluti istituzionali.

Dopo la presentazione, da parte di Gianni Aime, responsabile settore promozione, studi e comunicazione dell’ente camerale, degli indicatori economici della nostra provincia e dei rapporti di import-export che intercorrono tra Cuneo e il Paese sudamericano, sono intervenuti sia l’Ambasciatore argentino che la sua addetta commerciale, Denise Preguica Bozic, presentando il quadro della situazione economica e politica argentina e le opportunità che il loro Paese può offrire.

“Voglio ringraziare la Camera di commercio e gli organizzatori della Fausto Coppi per avere organizzato questo splendido momento di confronto – ha dichiarato l’Assessore Regionale Paolo Bongioanni – La giornata di oggi è un momento di semina, preludio al lavoro che faremo insieme per far crescere l’interscambio commerciale innescando azioni che possano portare reciproci vantaggi.”

“Oggi rinsaldiamo un legame che parla la lingua delle famiglie, delle imprese e del lavoro – afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto – I dati ci dicono che esiste un potenziale ancora inespresso: sta a noi trasformare questo legame storico in opportunità economiche tangibili. Siamo pronti a fare la nostra parte per costruire ponti di sviluppo, crescita e cooperazione.”

La giornata è proseguita con la presentazione della valutazione dell’impatto economico, ambientale e sociale della Granfondo La Fausto Coppi-Generali, effettuata dalla Professoressa Chiara Gastaldi del Politecnico di Torino, un progetto realizzato con il supporto della Camera di commercio di Cuneo e di EVISO – Energia e tecnologia per le aziende.

Secondo lo studio l’edizione 2024 della Fausto Coppi ha generato un impatto economico diretto e indiretto pari a oltre 1,8 milioni di euro, con oltre 7.000 presenze e quasi 3.700 pernottamenti. Un risultato che testimonia la capacità della manifestazione di attrarre visitatori da tutto il mondo – 42 i Paesi rappresentati nel 2025 – e di attivare una filiera virtuosa che coinvolge strutture ricettive, ristorazione, commercio e servizi.

In chiusura le numerose imprese presenti hanno avuto modo di confrontarsi con l’ambasciatore della Repubblica Argentina e con l’addetto commerciale, testimoniando un interesse concreto che, in alcuni casi, è attestato da presenze stabili e rapporti contrattuali già intessuti oltre che dalla volontà di rafforzare le relazioni con l’Argentina nel futuro prossimo.

