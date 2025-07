Hockey su prato, U16/F: a Bra il Cus Padova “si cuce” lo Scudetto

Ancora una volta Bra, è stata scelta dalla Federhockey per ospitare le Finali del Campionato Under 16 Femminile.

Nel verde impianto Lorenzoni, ma con un clima torrido, si sono svolte le gare conclusive delle otto finaliste partecipanti. Nel girone della squadra di Bra della Lorenzoni, la Lazio, Campione in carica, l’Argentia di Gorgonzola, l’HF Bologna mentre nell’altro l’Unione Capitolina di Roma, il Cus Padova, l’HC Genova, l Amsicora di Cagliari.

Tante le partite effettuate in contemporanea su due campi che hanno decretato dopo i due spareggi di semifinale il Cus Padova, Campione d’Italia di categoria davanti a una sorprendente Capitolina capace di eliminare le cugine romane arrivate poi terze.

Suggestiva la premiazione presieduta dal sindaco della città Giovanni Fogliato che con l’assessore Matera e il presidente della FIH Regionale hanno distribuito Coppa e premi.

Presente Marina Barbero, referente AIDO di cui la Lorenzoni guidata da Marco Garbaccio è da tempo testimonial. Le ragazze di Bra in questo week-end con una squadra giovane si sono classificate in quinta posizione.

Mentre calava il sipario su questo evento, già si pensava al fine settimana dal 4 al 6 luglio dove nel Club Hockey di Viale Madonna Fiori si assisterà al test-match della Nazionale Italiana Maschile Senior vs Svizzera. Sul secondo campo in contemporanea, le finali del Campionato Italiano Master maschile e Femminile. Un appuntamento straordinario che porterà nella città della Zizzola un numero impressionante di partecipanti tifosi e appassionati. Per l’ importanza dell’occasione il Consiglio Federale si sposterà a Bra ospite del vice-presidente federale braidese Giuseppe Calonico.

