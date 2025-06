Dopo il successo dello scorso anno, la mania per l’agnolotto d’la Vila e per il villuccio torna a diffondersi dalle parti del Castello di Verzuolo. Dall’ 11 al 13 luglio la Pro loco della Villa presenta la sagra dedicata a questi due prodotti tipici: il primo piatto è una ricetta segreta della Pro Villa rielaborata dalla gastronomia Sale e Pepe e da El Mercà dla Vila, mentre il dolce è la rivisitazione del prodotto tradizionale da forno del Panatè dla Vila. Saranno preparati e sfornati sul momento durante tutto il weekend e disponibili in occasione degli appuntamenti gastronomici, prenotabili al 351-4204004.

NUOVI SAPORI E NUOVA LOCATION

La novità di quest’anno è la collaborazione con altre Pro loco (in particolare Polonghera e Villanova d’Asti) per un gemellaggio nel segno dei sapori, da abbinare alle proposte di San e Bun. Interessante sarà poi scoprire la nuova location, il parco del castello, fruibile per tutti gli spettacoli serali: la zona food resterà nell’area verde di accesso alla fortezza, gli spettacoli, tempo permettendo, saranno sotto le stelle, con alle spalle il profilo austero del maniero di fine ‘300 voluto dal marchese Federico II di Saluzzo. Un servizio navetta gratuito è garantito da Piazza Willy Burgo al Castello per tutti gli eventi.

VENERDI’ DOPPIA APERTURA JAZZ

La terza edizione della Sagra si apre venerdì 11 luglio con un doppio appuntamento della rassegna “Jazz Vision”: alle 18,30 sul sagrato dell’Antica Parrocchiale va in scena “Rhythm travellers”, con Benjamin Newton (chitarra), Sebastiano Dotta (chitarra) e Nicolò Stalla (contrabbasso). A seguire possibilità di cena con il tour del gusto tra gli stand gastronomici; dalle 21,30, nella nuova area spettacoli di fronte al Castello, il concerto “Sorgente”, con Tino Tracanna (sax), Marco Pasinetti (chitarra), Leonardo Gatti (violoncello) e Filippo Sala (batteria). Ingresso ad entrambi i concerti: 12 euro, oltre i 65 anni 10 euro, gratuito per bambini e studenti.

IL SABATO SI SVELA IL NUOVO SENTIERO

Il sabato (12) si apre alle 17, con l’inaugurazione della Sagra e del percorso dell’Antica Parrocchiale del Castello di Verzuolo da poco sistemato, alla presenza delle autorità. Sarà l’occasione per ammirare l’opera di pulizia realizzata da Pro loco e Velo Club Esperia Piasco: si svela così al pubblico l’antico itinerario che collega i due più importanti monumenti della zona oi un anello di oltre 2,5 km che costeggia tutto il parco ombreggiato. Seguono convegno e rinfresco.

LA SERATA DELL’IMPROVVISAZIONE

Sempre sabato, dalle 19,30 nuovo percorso dei sapori tra gli stand gastronomici, con le tante specialità della Sagra e dalle 21 si alza il sipario su un’altra novità: “Ruota e Canta – Il festival dell’improvvisazione”: un format ideato e condotto da Andrea Caponnetto con la partecipazione di Simone Marchesani (Zenzero Team), che si propone come un concorso canoro in cui la giuria valuterà sì le doti vocali dei concorrenti, ma anche le loro abilità di tenuta del palco.

Ad ognuno infatti, oltre alla canzone “cavallo di battaglia”, girando la ruota musicale toccherà in dote un brano a sorpresa, che dovrà interpretare con l’aiuto di altri canti, giurati e persino del pubblico. Ingresso gratuito.

DOMENICA TRA VISITE STORICHE E CORALI

Le speciali visite al Castello e all’Antica Parrocchiale (a cura dell’Acv) saranno a partire dalle 10 di domenica 13. L’associazione culturale Orme della storia racconterà in particolare la Verzuolo romana e i suoi primi abitanti. Previste attività varie, area disegno, giochi in scatola, laboratori per bambini e ragazzi.

Dalle 12,30 apertura stand gastronomici, ancora visite guidate e, nel pomeriggio, intrattenimenti vari. Tutte i tour alle bellezze storiche della collina sono su prenotazione, possibilità di scelta tra i seguenti orari: 10, 11, 14, 15, 16, 17. Costo 7 euro, 4 euro ragazzi, gratuito sotto i 10 anni e per possessori di tessera Abbonamento Musei Piemonte; sconto 30% per tesserati Fai. Prenotazioni: 351-4204004.

Gli stand gastronomici riaprono alle 19,30 per la cena di chiusura, prima dello show finale della Sagra, affidato alla voce di Ilaria Salzotto e alla sua Coralmente in Tour, che sbarca alla Villa di Verzuolo per la prima tappa estiva di questo nuovo format, versione live del programma di Primantenna dedicato al canto popolare, corale e spontaneo. Sempre all’ombra del castello si esibiscono i 10Piasent, Gli allegri Sognatori e i Ritrovati. La serata sarà trasmessa martedì sera sul Canale 14 della tv.

Dichiarano dalla Pro loco della Villa di Verzuolo: «La Sagra promuove due prodotti realizzati da attività locali, in uno spirito di collaborazione volto a celebrare e promuovere queste due nostre eccellenze. Ospiteremo poi le Pro loco di Polonghera e Villanova D’Asti che, nell’occasione proporranno le loro specialità, e, per il secondo anno, sarà presente l’azienda verzuolese San&Bun con le sue prelibate pietanze culinarie.

Sarà anche l’occasione per ammirare il sentiero ripulito sulle tracce dell’antico percorso della collina: ideale per una passeggiata, dopo aver degustato le numerose specialità della Sagra. È stata rinnovata la proposta musicale in modo da accontentare un vasto pubblico con tre proposte differenti, per coinvolgere un pubblico variegato».