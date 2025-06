Dopo il grande successo dei World’s 50Best Restaurants che si sono svolti, per la prima volta in Italia, a Torino la scorsa settimana, il Piemonte torna a proporre le eccellenze della sua enogastronomia sulla scena internazionale. E la fa da protagonista, a New York dal 28 al 30 giugno, all’interno della missione del governo italiano, e in particolare del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per promuovere la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

In programma una cena il 28 giugno con buyer internazionali organizzata da ICE Agenzia presso la Gotham Hall a Broadway. Nella stessa sera sugli schermi di Times Square sarà proiettato il video ufficiale della candidatura per mostrare la straordinarietà della cucina italiana. E da domenica 29 il via a Summer Fancy food, la più importante manifestazione B2B in Nord America dedicata alle specialità alimentari e alle innovazioni del settore è ormai un appuntamento consolidato per il Piemonte: fino al 1° luglio, una delegazione di 16 aziende torna a New York coordinata da Ceipiemonte nell’ambito delle attività del Progetto Integrato di Filiera (PIF) “Agroalimentare” promosso da Regione Piemonte e finanziato dal PR FESR 2021-2027, nell’anno in cui l’Italia è Country Partner – primo Paese a ricevere questo onore per ben quattro volte.

A guidare la delegazione del Piemonte il Presidente Alberto Cirio con il Presidente di Ceipiemonte Dario Peirone e il Direttore Stefano Nigro: è questa, infatti, l’occasione per promuovere il territorio anche come terra di investimenti e meta turistica, un binomio molto ricercato negli Stati Uniti, mercato che apprezza l’offerta enoturistica piemontese e i prodotti agroalimentari del territorio.

«La presenza del Piemonte a New York arriva all’indomani dello straordinario successo di 50 best di Torino, con la nostra città, la nostra cucina e le nostre eccellenze agroalimentari al centro dell’inte- resse dei media, degli chef e dei gourmet di tutto il mondo – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – Siamo protagonisti e ambasciatori della candidatura Unesco della cucina italina e siamo qui con le nostre aziende per promuovere i nostri prodotti e potenziare la nostra presenza su un mercato, quello Usa, che pur nell’incertezza di questa fase geopolitica, è tra quelli strategici e in espansione».

«Sono 22 le aziende della delegazione piemontese organizzata da Ceipiemonte che nel 2025 pren- dono parte, tra l’edizione estiva e quella invernale, al Fancy Food di New York e Las Vegas – uno dei principali appuntamenti fieristici del settore agroalimentare a livello internazionale.

Un’opportunità strategica per attivare i rapporti con buyer e operatori del mercato nordamericano, primo sbocco extraeuropeo per l’export regionale», afferma Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte. «L’eno- gastronomia è un settore trainante per l’economia piemontese e Ceipiemonte supporta ogni anno oltre 200 imprese del comparto nei percorsi di internazionalizzazione, rafforzandone la presenza e la competitività all’estero. La presenza strutturata del Centro Estero su mercati strategici come quello nordamericano genera ricadute sempre più tangibili in termini di sviluppo commerciale e attrazione di investimenti.»

Il comparto food & beverage rappresenta un asse strategico per l’economia regionale. Con un ex- port che nel 2024 ha raggiunto gli 8,6 miliardi di euro, è ora la terza voce dell’export regionale, grazie a un incremento del 4,7% rispetto al 2023. Il Piemonte si colloca al quarto posto tra le regioni italiane per valore delle esportazioni dell’industria alimentare.

Negli ultimi cinque anni il comparto ha registrato una crescita del valore pari a una volta e mezzo, mentre negli ultimi dieci anni il dato è raddoppiato. Anche sul mercato statunitense, la regione ha registrato risultati significativi, grazie al prestigio delle produzioni piemontesi e alla fama dell’alta qualità dei sapori Made in Italy. Secondo gli ultimi dati Istat, infatti, l’industria agroalimentare piemontese ha raggiunto un valore export verso gli Stati Uniti di 700 milioni di euro nel 2024, con una crescita di oltre il 2% rispetto al 2023.

Il Summer Fancy Food attira migliaia di produttori, acquirenti, intermediari, distributori e altri professionisti del settore per tre giorni di scoperta dei prodotti, networking e opportunità commerciali. Allo Javits Center di New York le imprese piemontesi propongono un’ampia offerta agroalimentare tutta made in Piemonte: dalla pasta al cioccolato, dalle bevande analcoliche alle specialità da forno dolci e salate del territorio, il caffè, caramelle e confetteria fino a formaggi, riso, conserve e sughi.

Proprio le eccellenze gastronomiche della delegazione piemontese saranno le protagoniste di show cooking e degustazioni che animeranno lo stand del Piemonte (Level 3 – Stand N. 2520) all’interno del Padiglione Italiano, da sempre simbolo di eccellenza e punto di riferimento per la promozione del Made in Italy nel settore agroalimentare. Nel corso delle tre giornate, lo spazio espositivo regio- nale ospiterà show cooking dedicati ai piatti della tradizione cucinati secondo le ricette originali – vitello tonnato, tajarin con fonduta, risotto alle nocciole, panna cotta al torrone e molte altre delizie e degustazioni che offriranno al pubblico l’occasione di assaporare un’esclusiva selezione di specialità tipiche del territorio. Ad accompagnare i visitatori in questo viaggio nei sapori del Piemonte sono due personaggi dell’alta cucina di origine torinese molto conosciuti dal pubblico nordamericano e ambasciatori della tradizione enogastronomica piemontese nel mondo: Silvia Baldini, chef pluripremiata, imprenditrice e autrice di best-seller e lo chef Oscar Turchi che cura tutti i piatti.

E in chiusura della tre giorni di Fancy Food il 1° luglio si accendono i riflettori sulla nostra regione come meta turistica con “Piemonte: a Signature Destination for the Art of Living”; una serata organizzata presso Eataly Downtown da Visit Piemonte in collaborazione con Enitl per una presenta- zione dell’offerta piemontese di fine dining e lusso a circa 70 media e operatori statunitensi del turismo di alta gamma. La serata sarà animata da rappresentanti di realtà piemontesi, fra cui Stefano Mosca, direttore a presentare la 95ª edizione della Fiera del Tartufo Bianco d’Alba.

I Fancy Food Show, con il Winter – edizione invernale a cui il Piemonte ha partecipato per la prima volta a gennaio 2025, tenutosi a Las Vegas – e il Summer di New York, sono tra le fiere più importanti a livello globale per il settore agroalimentare. In particolare, il Summer Fancy Food è il più grande evento commerciale di specialità alimentari degli Stati Uniti dove vengono presentate ogni anno migliaia di novità, prodotti alimentari e bevande e accoglie solo buyer qualificati e professionisti del settore – produttori, acquirenti, intermediari, distributori – per tre giorni di scoperta dei prodotti, networking e opportunità commerciali. L’edizione 2024 della fiera ha registrato la presenza di 9.300 buyer e oltre 2.400 espositori provenienti da 56 Paesi di tutto il mondo.

Il forte legame tra il Piemonte e gli Stati Uniti è confermato anche dalla presenza di multinazionali del calibro di Coca-Cola, Mondelez e Cargill, tutte con radici produttive consolidate nel territorio regionale. Mondelez è attiva nella produzione di cioccolato, biscotti, gomme, dolciumi e bevande in polvere ed è presente con due filiali che includono Mondelez Italia Biscuits Production, con uno stabilimento produttivo a Capriata d’Orba (AL), e Fattorie Osella, controllata da Mondelez International, con sede e produzione a Caramagna Piemonte (CN).

Cargill, con uno stabilimento produttivo a Cherasco (CN), è attiva nel commercio di cereali e semi oleosi, nella produzione di ingredienti alimentari (amidi, dolcificanti, addensanti), mangimi, cacao e prodotti derivati, oltre che di carni. Coca-Cola sostiene oltre 3.000 posti di lavoro in Piemonte, tra impieghi diretti e nell’indotto. Nel 2019, l’azienda ha rafforzato ulteriormente il marchio con l’acquisizione dello storico stabilimento di Lurisia a Roccaforte Mondovì (CN), noto per le sue acque oligominerali premium e le bevande ispirate a ricette tradizionali italiane, come Chinotto, Gazzosa, Aranciata, Limonata e molte altre.

La squadra piemontese a Summer Fancy Food 2025